Олімпіада-2022: українцям заборонили стояти поряд із росіянами з прапором

У міністерстві зробили висновки.

Після скандальної історії на Олімпіаді в Токіо з легкоатлеткою Ярославою Магучіх, яка на радостях зробила спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене, з українськими спортсменами провели профілактичну бесіду.

Про це у коментарі для suspilne розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Гутцайт заявив, що з українськими спортсменами та тренерами перед зимовими Іграми в Пекіні в режимі онлайн провели зустріч, на якій обговорили, як поводитися в подібних ситуаціях.

"Всі спортсмени обізнані, вони знають, як себе поводити у таких ситуаціях. Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії зі стягом. Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами й це обговорювали", – заявив Гутцайт.

Вадим Гутцайт

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Пекіні стартують 4 лютого і продовжаться до 20 лютого. Україна на Іграх буде представлена 45 спортсменами. За відкриттям Ігор можна буде стежити онлайн. Збірна Росії через санкції WADA виступатиме на Іграх-2022 під прапором Російського олімпійського комітету (ОКР).

Додамо, що за фото з росіянами "прилітало" не лише Магучіх. Про такий випадок у своїй кар’єрі розповіла олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.