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Українка Магучіх потрапила в скандал через фото з росіянкою на Олімпіаді

Українка Магучіх потрапила в скандал через фото з росіянкою на Олімпіаді
08:37 Сьогодні Телеграф Фейсбук

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка завоювала "бронзу" на Олімпіаді в Токіо, потрапила в скандал через фото з російської легкоатлеткою Марією Ласіцкене, котра здобула перемогу на змаганнях.

 Відповідним фото поділився український журналіст Руслан Свірін на своїй сторінці в Facebook.

Ласіцкене

"Друг із Нью-Йорку запитав вночі: - Руслане, а як ти поясниш оце? Він не побачив, як я знизую плечима", - написав Свірін.

Журналіст вважає, що якщо на місці Магучіх була Ласіцкіне, то вже писала б пояснювальну в ФСБ.

"Я впевнений, що з веслярами такого не сталося б", - заявляє Свірін.

У коментарях до посту журналіста один із читачів, Андрій Твердохліб, розповів, що Ласіцкіне є капітаном Збройних Сил РФ, представляє Кабардино-Балкарію і Московську область на виступах в ЦСКА.

За його словами спортсменка була довіреною особою Путіна на президентських виборах у 2018 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські синхроністки виграли "бронзу" на Олімпіаді в Токіо.

Нагадуємо, що ми писали імена всіх переможців на Олімпіаді 2021.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 52

Все по темі:

Фото, Росія, Ярослава Магучих, Мария Ласицкене, олімпійські ігри в Токіо.
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