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Харлан згадала, як їй "прилетіло" за фото з росіянами (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ольга Харлан Новина оновлена 07 грудня 2021, 19:46
Ольга Харлан

Спортсменка розуміє, що спорт та політика перетинаються.

Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка перебувала в "Партії регіонів", розповіла про своє ставлення до спільних знімків з російськими спортсменами.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на YouTube-каналі DOROTYE.

Ольга зазначила, що спорт та політика йдуть разом, а тому українським спортсменам не варто робити спільні знімки з росіянами. При цьому Харлан заявила, що шанобливо ставиться до суперниць із РФ. Цікаво, що українській спортсменці діставалося за спільні знімки з представницями РФ на Олімпіаді в Ріо (2016 рік), хоча там Ольга просто стояла поряд з росіянками на п’єдесталі.

"Хто б не казав, що спорт поза політикою – це завжди суб’єктивна штука. На жаль, вони перетинаються, тому я б утрималася від спільних фотографій. Але я шанобливо ставлюся до суперниць з Росії. У такій ситуації, яка у нас у країні, краще цього не робити", — розповіла Харлан.

Дивитись з 49:18.

Додамо, що великий скандал через фото стався на Олімпіаді в Токіо. Українка Ярослава Магучіх виграла "бронзу" у стрибках у висоту та на радощах почала обійматися на камеру з росіянкою Марією Ласіцкене, яка виграла змагання. Примітно, що обидві спортсменки мають військові звання. У результаті з Ярославою провели профілактичну бесіду в Міноборони.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український каратист Горуна виправдався за свою поїздку до РФ під час війни.

Теги:
#Фехтування #Ольга Харлан #Ярослава Магучіх
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