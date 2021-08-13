У Міноборони знайшли відповідального за фото Магучіх з росіянкою

Українська бронзова призерка Олімпіади Ярослава Магучіх шкодує про використання в пропаганді РФ фото з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, але Міноборони не застосовуватиме до неї дисциплінарних заходів.

Про це сьогодні написала заступник міністра оборони Анна Маляр в Facebook.

З Магучіх заступник міністра, як і обіцяла раніше, провела бесіду і запевнила, що спортсменка "вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні".

За словами Маляр за організацією і контроль публічного спілкування військовослужбовців повинні стежити їхні безпосередні керівники. Тому, згідно з буквою закону, проводиться робота з керівником Магучіх в Збройних силах України. Надалі Міноборони ознайомить спортсменів-військовослужбовців з правилами суспільної поведінки.

Нагадаємо, скандал розігрався через фото спортсменок на Олімпіаді в Токіо. З'ясувалося, що Ярослава Магучіх не тільки олімпійська призерка, але і молодший сержант ВСУ. У відомстві закликали не травити дівчину і пообіцяли розібратися.

По поверненню Магучіх зазначила, що в її діях не було політичного підтексту, а тільки слідування олімпійським традиціям.

Раніше "Телеграф" писав, що за Магучіх заступився інший олімпійський призер, а й на нього обрушився шквал критики.