Скандал навколо фото Магучіх з росіянкою дістався до Міноборони: подробиці

У Міністерстві оборони України прокоментували скандал, що спалахнув навколо спільного фото української стрибунки Ярослави Магучіх з російською легкоатлеткою Марією Ласіцкене.

Як повідомила в Фейсбук заступник глави МОУ Ганна Маляр, Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом ВСУ.

"Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність", - зазначила вона.

Маляр також вказала, що подібного роду фотографії відразу ж стають "інформаційно-психологічної гарматою", яка буде використовуватися країною-агресором для демонстрації світу того, що "їх там немає".

"Необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об'єктом інформаційних спецоперацій ворога", - додала Маляр.

Заступник голови МОУ вказала, що після повернення Магучіх з Токіо у них буде розмова на цю тему. Разом з тим, вона закликала припинити цькування української спортсменки, поки та не надасть свої пояснення.

Як повідомлялося раніше, Магучіх завоювала бронзову медаль зі стрибків у висоту, підкоривши планку в 2,00 метра.