"За традицією привітали один одного": легкоатлетка Магучіх прокоментувала фото з росіянкою Ласіцкене (відео)

У четвер, 12 серпня, ще четверо українських спортсменів повернулися з Олімпіади, що проходить в Токіо. Серед них легкоатлетка Ярослава Магучіх, що отримала "бронзу" і потрапила в скандал через фотографії з росіянкою Марією Ласіцкене. Українська олімпійка вперше прокоментувала знімок, через якого на неї посипався шквал критики.

Про це 12 серпня повідомляє "5 канал".

Прибула в Україну спортсменка заявила, що в її діях не було ніякого політичного підтексту.

"Після змагань всі за традицією привітали один одного, і в цьому не було будь-якої політичної позиції. І тим більше я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною і Російською Федерацією. Ми просто привіталися за олімпійськими традиціями", - говорить Магучіх.

Також Ярослава додала, що вона дуже поважає вояків, які "борються за те, щоб спортсмени змогли виступати на міжнародній арені".

Магучіх підкреслила, що з 2017 року представляє Україну на міжнародних змаганнях і піднімає український прапор.

Крім того, спортсменка відповіла своїм критикам: "У нас свобода слова, тому я вдячна всім, хто мене підтримує і розуміє. Також хочу подякувати тим, хто мене критикує - це такий досвід для мене, який зробить мене сильніше".



Інші українські спортсменки підтримують Магучіх і кажуть, що вона не заслуговує на критику.

Олена Старикова, яка завоювала "срібло" у велоспорті сказала, що якби до неї підійшла зробити фото російська колега, то вона теж навряд чи змогла б відмовити.

Каратист Анджеліка Тарлюга, яка також отримала "срібло", взагалі відмовилася коментувати цю ситуацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Міністерстві оборони України прокоментували скандал, що спалахнув навколо спільного фото української стрибунки Ярослави Магучіх з російської легкоатлеткою Марією Ласіцкене.