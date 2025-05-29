Поховано на окупованій землі: від чого у 54 роки помер шоумен Сивохо і як виглядає могила

Зірки не стало у Німеччині через серйозну хворобу

Український комік, шоумен та тренер шоу "Ліга сміху", а також колишній радник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Сивохо помер 17 жовтня 2023 року. Артиста не стало на 55-му році життя.

Сивохо, який за життя висловлював неоднозначні політичні заяви, пішов у засвіти у Німеччині, але поховали його в окупованому Росією українському місті. "Телеграф" розповідає, від чого у 54 році помер шоумен, де його поховано і як зараз виглядає могила.

Велика вага і схуднення

Сивохо не приховував, що проблеми з вагою були пов’язані з його захворюванням. Йому діагностували бронхіт з астматичним компонентом, лікування якого включало гормональну терапію. 2021 року він помітно змінився — йому вдалося скинути близько 50 кілограмів.

Фото: Соцмережі

Шоумен зізнавався, що розпочав серйозну боротьбу з ожирінням ще у 2017 році, коли опинився на межі життя та смерті. У той момент, при вазі 195 кілограмів, лікарі настійно радили йому зайнятися своїм здоров’ям. Проте навіть значна втрата ваги не вирішила всіх проблем. Через малорухливий спосіб життя у легенях почала накопичуватися рідина, і артиста довелося ввести в штучну кому.

Ходили чутки про різке погіршення стану зірки "Ліги сміху". Вже на ранок 17 жовтня 2023 року рідні та близькі артиста офіційно підтвердили його смерть — він помер під час лікування в Німеччині.

Фото: Соцмережі

Цікаво, що першими інформацію про смерть українського гумориста поширили в соцмережах російські пропагандисти: одні писали, що помер Сивохо у Києві, інші – у Донецьку.

Де поховано Сивохо: фото могили

Тіло чоловіка кремували, а поховали його в рідному, але вже окупованому Донецьку — там він народився і виріс. Спочиває Сивохо на центральному цвинтарі, разом зі своїм батьком, дідусем та двома бабусями.

Могила артиста прикрашена гранітним пам’ятником з чорно-білим портретом Сергія. Напис на надгробку виконаний російською мовою: "Мені сумно коли ви не посміхаєтеся". Знімком у жовтні 2024 року поділилася вдова Тетяна Сивохо.

Нагадаємо, що гуморист був сімейною людиною. Раніше ми писали, як виглядає єдиний син Сергія Сивохи.