Поховано на окупованій землі: від чого у 54 роки помер шоумен Сивохо і як виглядає могила
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Зірки не стало у Німеччині через серйозну хворобу
Український комік, шоумен та тренер шоу "Ліга сміху", а також колишній радник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Сивохо помер 17 жовтня 2023 року. Артиста не стало на 55-му році життя.
Сивохо, який за життя висловлював неоднозначні політичні заяви, пішов у засвіти у Німеччині, але поховали його в окупованому Росією українському місті. "Телеграф" розповідає, від чого у 54 році помер шоумен, де його поховано і як зараз виглядає могила.
Велика вага і схуднення
Сивохо не приховував, що проблеми з вагою були пов’язані з його захворюванням. Йому діагностували бронхіт з астматичним компонентом, лікування якого включало гормональну терапію. 2021 року він помітно змінився — йому вдалося скинути близько 50 кілограмів.
Шоумен зізнавався, що розпочав серйозну боротьбу з ожирінням ще у 2017 році, коли опинився на межі життя та смерті. У той момент, при вазі 195 кілограмів, лікарі настійно радили йому зайнятися своїм здоров’ям. Проте навіть значна втрата ваги не вирішила всіх проблем. Через малорухливий спосіб життя у легенях почала накопичуватися рідина, і артиста довелося ввести в штучну кому.
Ходили чутки про різке погіршення стану зірки "Ліги сміху". Вже на ранок 17 жовтня 2023 року рідні та близькі артиста офіційно підтвердили його смерть — він помер під час лікування в Німеччині.
Цікаво, що першими інформацію про смерть українського гумориста поширили в соцмережах російські пропагандисти: одні писали, що помер Сивохо у Києві, інші – у Донецьку.
Де поховано Сивохо: фото могили
Тіло чоловіка кремували, а поховали його в рідному, але вже окупованому Донецьку — там він народився і виріс. Спочиває Сивохо на центральному цвинтарі, разом зі своїм батьком, дідусем та двома бабусями.
Могила артиста прикрашена гранітним пам’ятником з чорно-білим портретом Сергія. Напис на надгробку виконаний російською мовою: "Мені сумно коли ви не посміхаєтеся". Знімком у жовтні 2024 року поділилася вдова Тетяна Сивохо.
Нагадаємо, що гуморист був сімейною людиною. Раніше ми писали, як виглядає єдиний син Сергія Сивохи.