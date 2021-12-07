"Досі мені відгукується це": Харлан розповіла, як потрапила в "Партію регіонів" (відео)

Уславлена спортсменка розповіла, як опинилася в політиці.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка стала фіналісткою останнього сезону шоу "Танці із зірками", була в "Партії регіонів" і вийшла звідти після Революції гідності.

Про свою політичну кар’єру Ольга розповіла в інтерв’ю на YouTube-каналі DOROTYE.

За словами спортсменки, вона опинилася у "Партії регіонів" після успішної Олімпіади в Пекіні (2008 рік), де Харлан разом зі збірною України виборола "золото" у командній шаблі. Ольга зазначила, що частенько пропускала міськради у Миколаєві через постійні роз’їзди, хоча від неї вимагали присутності на сесіях. Пізніше вона зрозуміла, що "треба тікати", а Євромайдан став причиною для цього. Тепер фехтувальниця навідріз відмовляється йти в політику.

"Досі мені відгукується це. Це було, слава богу мене там більше немає. Там було тільки моє ім’я. Тоді на мене звалилося багато критики, бо я не була присутня на міськрадах. Я була відсутня через змагання, а від мене вимагали, щоб я сиділа на сесіях.

Я намагалася вглибитися, але зрозуміла, що нічого не розумію. Зрозуміла, що треба тікати. Слава богу, що я пішла. Коли розпочалися всі події наприкінці 2013 року – це стало причиною виходу, те, що треба було давно зробити", — розповіла Харлан.

Додамо, Ольга не зуміла взяти медаль на Олімпіаді у Токіо. Харлан є багаторазовою чемпіонкою світу та Європи. Також на її рахунку командне "золото" та "срібло" Олімпійських ігор, а також дві особисті "бронзи" на Іграх.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Харлан відреагувала на випад борця-нардепа Жана Беленюка в адрес фехтувальників.