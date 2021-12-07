"До сих пор мне откликается это": Харлан рассказала, как попала в "Партию регионов" (видео)

Прославленная спортсменка рассказала, как попала в политику.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая стала финалисткой последнего сезона шоу "Танцы со звездами", состояла в "Партии регионов" и вышла оттуда после Революции достоинства.

О своей политической карьере Ольга рассказала в интервью на YouTube-канале DOROTYE.

По словам спортсменки, она оказалась в "Партии регионов" после успешной Олимпиады в Пекине (2008 год), где Харлан вместе со сборной Украины завоевала "золото" в командной сабле. Ольга отметила, что частенько пропускала горсоветы в Николаеве из-за постоянных разъездов, хотя от нее требовали присутствовать на сессиях. Позднее она поняла, что "нужно убегать", а Евромайдан послужил причиной для этого. Теперь фехтовальщица наотрез отказывается идти в политику.

"До сих пор мне откликается это. Это было, слава богу меня там больше нет. Там присутствовало только мое имя. В то время на меня обрушилось много критики, потому что я не присутствовала на горсоветах. Я отсутствовала из-за соревнований, а от меня требовали, чтобы я сидела на сессиях.

Я пыталась вникнуть, но поняла, что ничего не понимаю. Поняла, что нужно убегать. Слава богу, что я ушла. Когда начались все действия в конце 2013 года – это стало причиной ухода, то, что надо было давно сделать", — рассказала Харлан.

Добавим, Ольга не сумела взять медаль на Олимпиаде в Токио. Харлан является многократной чемпионкой мира и Европы. Также на ее счету командное "золото" и "серебро" Олимпийских игр, а также две личные "бронзы" на Играх.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Харлан отреагировала на выпад борца-нардепа Жана Беленюка в адрес фехтовальщиков.