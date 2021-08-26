Харлан ответила на выпад Беленюка в сторону фехтовальщиков

С Ольгой Харлан на Олимпиаду в Токио поехали трое специалистов.

Украинская саблистка, олимпийская чемпионка Пекина в командной сабле, Ольга Харлан в интервью ua.tribuna прокомментировала скандал вокруг украинских спортсменов, которые оказались без тренеров на Олимпиаде в Токио.

Ольга Харлан поддержала легкоатлетку Марину Килипко, а также отметила, что та могла бы побороться за медаль, если бы ее тренер был в Токио. Кроме того саблистка отметила, что взяла с собой на ОИ тренера, психолога и даже спарринг-партнера, а для полного счастья ей не хватило только физиотерапевта. Примечательно, что Харлан провалила Олимпиаду, проиграв уже в первом раунде олимпийского турнира в индивидуальной сабле.

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"У Килипко есть право жаловаться. Как можно ехать без тренера на Олимпиаду? Мне дали все, что я хотела. Не могу комментировать. Это не моя история. Со мной поехал тренер, психолог, спарринг-партнер. Единственное, не было физиотерапевта. Но он мне и не нужен был, поскольку провела только один бой", — рассказала Харлан.

Накануне украинский борец и народный депутат Украины Жан Беленюк попытался разобраться в ситуации. Олимпийский чемпион Токио отметил, что с двумя украинскими спортсменами в Японию должен был поехать один специалист, однако на деле дела обстоли другим образом. К примеру, борец отметил, что с 6-ю фехтовальщиками в Токио поехали сразу 7 человек. А вот прыгунья с шестом Марина Килипко и вовсе осталась без своего тренера. В итоге легкоатлетка заняла пятое место на ОИ и после соревнований со слезами на глазах рассказала о странной ситуации.

Ранее Харлан рассказала, что отказалась от российского гражданства.