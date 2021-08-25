Беленюк использовал свой депутатский мандат, чтобы разобраться в тренерском скандале на Олимпиаде в Токио

Жан Беленюк разбирается в ситуации.

Олимпийский чемпион Токио и народный депутат 9-го созыва Жан Беленюк пытается выяснить, почему некоторые тренеры не сумели полететь в Японию со своими спортсменами на Игры. Нардеп опубликовал пост на своей страничке в Facebook, где отметил ряд важных деталей.

Взялся за это дело Беленюк из-за ситуации, которая произошла с легкоатлеткой Мариной Килипко. Спортсменка после того, как неожиданно завоевала 5-е место на Олимпиаде, в прямом эфире обвинила чиновников в том, что они закрыли дорогу на ОИ для ее личного тренера, сославшись на ограниченную квоту. Беленюк сообщил подписчикам, что квота действительно была ограниченной и на двух спортсменов припадал лишь один человек персонала (тренеры, врачи, массажисты, психологи).

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Жан на примере сборной по фехтованию рассказал о несправедливости в этом распределении, ведь в этом виде спорта на 6-х спортсменов припадало сразу 7 тренеров. Кроме того, борец выяснил, что со 160 спортсменами в Токио находилось 118 специалистов, что явно не соотносится к заявленным "1 к 2". По этому поводу нардеп послал депутатский запрос для выяснения всех обстоятельств данного дела.

"Я доведу этот вопрос до конца и мы узнаем, кто был виноват в том, что спортсмены в Токио поехали без своих тренеров, а в других видах спорта, может быть более обласканных в Министерстве, тренеров в команде было столько же, сколько и спортсменов, а у фехтовальщиков даже больше".

"Телеграф" напоминает, что после Олимпиады в Токио Беленюк угодил в расистский скандал.