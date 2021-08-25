Беленюк використав свій депутатський мандат, щоб розібратися в тренерському скандалі на Олімпіаді в Токіо

Жан Беленюк розбирається в ситуації.

Олімпійський чемпіон Токіо і народний депутат 9-го скликання Жан Беленюк намагається з’ясувати, чому деякі тренери не зуміли полетіти до Японії зі своїми спортсменами на Ігри. Нардеп опублікував пост на своїй сторінці в Facebook, де зазначив ряд важливих деталей.

Взявся за цю справу Беленюк через ситуацію, яка сталася з легкоатлеткою Мариною Килипко. Спортсменка після того, як несподівано завоювала 5-е місце на Олімпіаді, в прямому ефірі звинуватила чиновників у тому, що вони закрили дорогу на ОІ для її особистого тренера через "обмежену квоту". Беленюк повідомив підписникам, що квота дійсно була обмеженою і на двох спортсменів припадав лише одна особа персоналу (тренери, лікарі, масажисти, психологи).

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Жан на прикладі збірної з фехтування розповів про несправедливість в цьому розподілі, адже в цьому виді спорту на 6-х спортсменів припадало відразу 7 тренерів. Крім того, борець з’ясував, що зі 160 спортсменами в Токіо знаходилося 118 фахівців, що явно не співвідноситься до заявлених "1 до 2". З цього приводу нардеп послав депутатський запит для з’ясування всіх обставин даної справи.

"Я доведу це питання до кінця і ми дізнаємося, хто був винен у тому, що спортсмени в Токіо поїхали без своїх тренерів, а в інших видах спорту, може бути більш приголублених в Міністерстві, тренерів в команді було стільки ж, скільки і спортсменів, а у фехтувальників навіть більше ", — написав Беленюк.

"Телеграф" нагадує, що після Олімпіади в Токіо Беленюк потрапив у расистський скандал.