Рус

Беленюк використав свій депутатський мандат, щоб розібратися в тренерському скандалі на Олімпіаді в Токіо

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читати російською
Автор
56
Беленюк використав свій депутатський мандат, щоб розібратися в тренерському скандалі на Олімпіаді в Токіо Новина оновлена 25 серпня 2021, 17:28
Жан Беленюк

Жан Беленюк розбирається в ситуації.

Олімпійський чемпіон Токіо і народний депутат 9-го скликання Жан Беленюк намагається з’ясувати, чому деякі тренери не зуміли полетіти до Японії зі своїми спортсменами на Ігри. Нардеп опублікував пост на своїй сторінці в Facebook, де зазначив ряд важливих деталей.

Взявся за цю справу Беленюк через ситуацію, яка сталася з легкоатлеткою Мариною Килипко. Спортсменка після того, як несподівано завоювала 5-е місце на Олімпіаді, в прямому ефірі звинуватила чиновників у тому, що вони закрили дорогу на ОІ для її особистого тренера через "обмежену квоту". Беленюк повідомив підписникам, що квота дійсно була обмеженою і на двох спортсменів припадав лише одна особа персоналу (тренери, лікарі, масажисти, психологи).

Жан на прикладі збірної з фехтування розповів про несправедливість в цьому розподілі, адже в цьому виді спорту на 6-х спортсменів припадало відразу 7 тренерів. Крім того, борець з’ясував, що зі 160 спортсменами в Токіо знаходилося 118 фахівців, що явно не співвідноситься до заявлених "1 до 2". З цього приводу нардеп послав депутатський запит для з’ясування всіх обставин даної справи.

"Я доведу це питання до кінця і ми дізнаємося, хто був винен у тому, що спортсмени в Токіо поїхали без своїх тренерів, а в інших видах спорту, може бути більш приголублених в Міністерстві, тренерів в команді було стільки ж, скільки і спортсменів, а у фехтувальників навіть більше ", — написав Беленюк.

"Телеграф" нагадує, що після Олімпіади в Токіо Беленюк потрапив у расистський скандал.

У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
Новини США
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
Дата публікації
Категорія
Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
Дата публікації
Категорія
Прапороносець збірної завоювала перше "золото" для України на Паралімпіаді в Токіо
Прапороносець збірної завоювала перше "золото" для України на Паралімпіаді в Токіо
Дата публікації
Категорія
Кучма застеріг Зеленського від образ на адресу Путіна і пояснив, чому
Кучма застеріг Зеленського від образ на адресу Путіна і пояснив, чому
Дата публікації
Категорія
"Ви не підходите...": президент Естонії розговорилася, кажучи про перспективи України в ЄС
"Ви не підходите...": президент Естонії розговорилася, кажучи про перспективи України в ЄС