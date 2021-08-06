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Украинские олимпийцы бьются за медали без тренеров: в Федерации говорят, что к ним не обращались

Украинские олимпийцы бьются за медали без тренеров: в Федерации говорят, что к ним не обращались
20:11 Сегодня Телеграф

На днях украинская прыгунья с шестом Марина Килипко, завоевавшая 5-е место на Олимпийских играх в Токио, буквально взорвала интернет-пространство откровенным заявлением. Во время интервью спортсменка со слезами на глазах обвинила Федерацию легкой атлетики в том, что на главных соревнованиях четырехлетки она выступала совершенно одна, без поддержки, а главное - без своего тренера, которого попросту не включили в состав делегации.

Как выяснилось немногим позже, данный инцидент оказался не единственным в составе Олимпийской сборной Украины. Уже сегодня стало известно, что украинская гимнастка Христя Погранична сумела пробиться в финал олимпийских соревнований, но и она вынуждена представлять свою страну без тренера.

А накануне совсем немного до медалей не дотянула легкоатлетка Анна Рыжикова, занявшая почетное 5 место в забеге в 400 метров с барьерами. После соревнования она решила поделиться, на каком уровне находится подготовка украинских спортсменов.

Спортсменка, преодолевшая дистанцию за 53,48 секунды, рассказала, что считает и конкуренцию, и свой результат очень высокими.

«Понимаю, что нет медали и завтра обо мне забудут. Но пятое место - это круто и этот результат важен для меня. Давно такого не было на Олимпиаде».

После забега Рыжикова выразила своё неудовлетворение уровнем организации и подготовки украинских атлетов. Она рассказала, что другим спортсменам помогают целые команды работников разной квалификации, в то время как украинцам приходится все делать самостоятельно.

«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии».

Также Рыжикова отметила, что на результаты влияет наука, ведь проблемы, которые легко решаются в других странах, в Украине являются очень тяжелым трудом. Эти проблемы приходится преодолевать самостоятельно, а на поиски экспертов, которые будут помогать спортсменам, идет очень много времени.

Очевидно, эти три кейса - не единственные в составе сборной Украины в Токио. И, по всей видимости, после Олимпийских игр всплывут аналогичные признания других спортсменов. Но как минимум в случае с Мариной Килипко официальная реакция уже появилась. Так, президент Федерации легкой атлетики Равиль Сафиуллин заверил, что спортсменка не обращалась с просьбой обеспечить включение в состав делегации ее тренера.

"Не понимаю, почему вот эту проблему я слышу от вас, журналиста, а не от спортсменки, которая представляет мною возглавляемую федерацию. Я до сегодня вообще ничего не слышал об этом. Вот вы в Киеве сейчас находитесь, а я – в Токио. Но вы же дозвонились до меня. Почему тогда она мне не позвонила, если у нее была проблема", - сказал Сафиуллин в комментарии СМИ.

Ранее "Телеграф" писал о том, почему украинцы не заслуживают медалей на Олимпийских играх.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Олимпийские игры, Олимпиада, Спорт, Токио-2020.
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