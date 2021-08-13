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"Вали в Африку!" В центре Киева чуть не избили олимпийского чемпиона Жана Беленюка

"Вали в Африку!" В центре Киева чуть не избили олимпийского чемпиона Жана Беленюка
17:15 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В пятницу, 13 августа, в центре Киева в Печерском районе неизвестные начали конфликт с борцом греко-римского стиля Жаном Беленюком, выигравшем "золото" на Олимпийских играх, и чуть не избили его.

Об этом сообщил сам Беленюк на своей странице в Facebook.

По словам спортсмена, неизвестные молодые люди подошли к нему в центре столицы и пытались спровоцировать конфликт.

"Выкрикивали обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "валы в Африку!", - рассказывает Беленюк.

Спортсмен рад, что не дошло дело до драки, но он возмутился таким поведением киевлян и отношением к победителю Олимпийских игр.

"Мне интересно, украинец ли Я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?!", - спрашивает Беленюк.

Также он пишет: "Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе ?!".

Спортсмен, завоевавший для Украины "золото", недоумевает с того, что граждане страны не ценят труд тех, кто пытается прославить ее на мировой арене.

"Нормально в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославления ?!", - подытоживает чемпион.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за победу на Олимпийских играх Жану Беленюку заплатили сотни тысяч долларов.

Напоминаем, что за неделю до конфликта, 6 августа, Беленюка в Борисполе встретили цветами и аплодисментами.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Киев, Конфликт, Рассизм, Жан Беленюк, Олимпийские игры в Токио.
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