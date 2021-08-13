"Вали в Африку!" В центре Киева чуть не избили олимпийского чемпиона Жана Беленюка

В пятницу, 13 августа, в центре Киева в Печерском районе неизвестные начали конфликт с борцом греко-римского стиля Жаном Беленюком, выигравшем "золото" на Олимпийских играх, и чуть не избили его.
Об этом сообщил сам Беленюк на своей странице в Facebook.
По словам спортсмена, неизвестные молодые люди подошли к нему в центре столицы и пытались спровоцировать конфликт.
"Выкрикивали обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "валы в Африку!", - рассказывает Беленюк.
Спортсмен рад, что не дошло дело до драки, но он возмутился таким поведением киевлян и отношением к победителю Олимпийских игр.
"Мне интересно, украинец ли Я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?!", - спрашивает Беленюк.
Также он пишет: "Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе ?!".
Спортсмен, завоевавший для Украины "золото", недоумевает с того, что граждане страны не ценят труд тех, кто пытается прославить ее на мировой арене.
"Нормально в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославления ?!", - подытоживает чемпион.
Ранее "Телеграф" сообщал, что за победу на Олимпийских играх Жану Беленюку заплатили сотни тысяч долларов.
Напоминаем, что за неделю до конфликта, 6 августа, Беленюка в Борисполе встретили цветами и аплодисментами.