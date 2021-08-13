"Вали в Африку!" В центре Киева чуть не избили олимпийского чемпиона Жана Беленюка

В пятницу, 13 августа, в центре Киева в Печерском районе неизвестные начали конфликт с борцом греко-римского стиля Жаном Беленюком, выигравшем "золото" на Олимпийских играх, и чуть не избили его.

Об этом сообщил сам Беленюк на своей странице в Facebook.

По словам спортсмена, неизвестные молодые люди подошли к нему в центре столицы и пытались спровоцировать конфликт.

"Выкрикивали обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "валы в Африку!", - рассказывает Беленюк.

Спортсмен рад, что не дошло дело до драки, но он возмутился таким поведением киевлян и отношением к победителю Олимпийских игр.