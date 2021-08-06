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Беленюка в Борисполе встретили цветами и аплодисментами: фото и видео

Беленюка в Борисполе встретили цветами и аплодисментами: фото и видео
12:13 Сегодня Телеграф

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк вернулся в Киев после фееричной победы и первого для Украины "золота" в Токио. В аэропорту "Борисполя" победителя встречало более сотни друзей, родственников и поклонников, которые аплодировали Жану и дарили ему большие букеты цветов.

После поздравлений Жан дал небольшое интервью журналистам, заявив, что шел к этой победе 21 год и счастлив. Конечно же, по традиции чемпион попробовал золотую медаль "на зуб".

Отметим, что вопреки ожиданию российских пропагандистов, встреча Беленюка в Киеве прошла не так, как хотелось бы в РФ. 

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в эфире провластного ток-шоу российская телеведущая Ольга Скабеева в очередной раз выступила с нападками против Украины, высмеяв победу нардепа от "Слуги народа", борца греко-римского стиля Жана Беленюка на Олимпийских играх в Токио, после которой от станцевал традиционный гопак с сине-желтым флагом.

Журналистка саркастически заявила, что без "зрады" не обошлось. Дескать, гопак Беленюка был похож на "москальскую присядку" и теперь возвращение чемпиона на родину якобы может быть опасным из-за будущего скандала. Впрочем, в комментариях к видео украинцы назвали Скабееву сумасшедшей, а вот Жана Беленюка хвалили: и за золото, и за украинский гопак.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 242

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Токио, Борисполь, Возвращение, Жан Беленюк, Встреча чемпиона.
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