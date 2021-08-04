Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который в среду 4 августа на Олимпийских играх в Токио выиграл "золото", неплохо на этом заработал.
Об этом сообщает Telegram-канал "Tribuna.com Украина".
За победу спортсмену заплатили сотни тысяч долларов.
"Шестизначная сумма в долларах, а в гривнах и вовсе счет на миллионы", - написали в паблике о доходах Беленюка за полученную победу в соревнованиях.
В финале олимпийского турнира в весовой категории до 87 кг 30-летний спортсмен сразился с венгром Виктором Лоринцом.
В результате поединка украинец победил со счетом 5:1 и таким образом получил "золото".
Напомним, на старте олимпийского турнира Жан победил серба Зураба Датунашвили (3:1), в четвертьфинале - алжирца Башира Сид Азара (1:1), а в 1/2 Беленюк оказался сильнее хорвата Ивана Гуклека (7:1).
Кроме того, ще один борец греко-римского стиля Парвиз Насибов 4 августа выиграл на Олимпийских играх "серебро".
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио.
Также "бронзу" завоевала украинская дзюдоистка Билодид.
Напоминаем, что пловец Романчук выиграл для Украины "серебро".