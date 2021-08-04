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Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы

Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы
Обновлено 18:51 Сегодня Телеграф Униан

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который в среду 4 августа на Олимпийских играх в Токио выиграл "золото",  неплохо на этом заработал.

Об этом сообщает Telegram-канал "Tribuna.com Украина".

За победу спортсмену заплатили сотни тысяч долларов.

"Шестизначная сумма в долларах, а в гривнах и вовсе счет на миллионы", - написали в паблике о доходах Беленюка за полученную победу в соревнованиях.

В финале олимпийского турнира в весовой категории до 87 кг 30-летний спортсмен сразился с венгром Виктором Лоринцом.

В результате поединка украинец победил со счетом 5:1 и таким образом получил "золото".

Напомним, на старте олимпийского турнира Жан победил серба Зураба Датунашвили (3:1), в четвертьфинале - алжирца Башира Сид Азара (1:1), а в 1/2 Беленюк оказался сильнее хорвата Ивана Гуклека (7:1).

Кроме того, ще один борец греко-римского стиля Парвиз Насибов 4 августа выиграл на Олимпийских играх "серебро".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская теннисистка Элина Свитолина  выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио.

Также "бронзу" завоевала украинская дзюдоистка Билодид.

Напоминаем, что пловец Романчук выиграл для Украины "серебро".

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Золотая медаль, Жан Беленюк, Борец, Олимпийские игры в Токио.
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