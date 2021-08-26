Харлан відповіла на випад Беленюка в сторону фехтувальників

З Ольгою Харлан на Олімпіаду в Токіо поїхали троє фахівців.

Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Пекіна в командній шаблі, Ольга Харлан в інтерв’ю ua.tribuna прокоментувала скандал навколо українських спортсменів, які опинилися без тренерів на Олімпіаді в Токіо.

Ольга Харлан підтримала легкоатлетку Марину Кіліпко, а також зазначила, що та могла б поборотися за медаль, якби її тренер був у Токіо. Крім того шаблістка зазначила, що взяла з собою на ОІ тренера, психолога і навіть спаринг-партнера, а для повного щастя їй не вистачило лише фізіотерапевта. Примітно, що Харлан провалила Олімпіаду, програвши вже в першому раунді олімпійського турніру в індивідуальній шаблі.

"У Кіліпко є право скаржитися. Як можна їхати без тренера на Олімпіаду? Мені дали все, що я хотіла. Не можу коментувати. Це не моя історія. Зі мною поїхав тренер, психолог, спаринг-партнер. Єдине, не було фізіотерапевта. Але він мені і не потрібен був, оскільки провела тільки один бій ", — розповіла Харлан.

Напередодні український борець і народний депутат України Жан Беленюк спробував розібратися в ситуації. Олімпійський чемпіон Токіо зазначив, що на двох українських спортсменів в Японії повинен припадати один тренер, проте на ділі справи обстолі іншим чином. Наприклад, борець зазначив, що з 6-ю фехтувальниками в Токіо поїхали відразу 7 осіб. А ось стрибунка з жердиною Марина Кіліпко і зовсім залишилася без свого тренера. В результаті легкоатлетка посіла п’яте місце на ОІ та після змагань зі сльозами на очах розповіла про дивну ситуацію.

Раніше Харлан розповіла, що відмовилася від пропозиції росіян о громадянстві.