Українська олімпійська чемпіонка пояснила, чому відхиляла пропозиції з інших країн

Ольга Харлан принципово не хоче міняти спортивне громадянство.

Українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Пекіна в командній шаблі, Ольга Харлан в інтерв’ю tribuna.ua повідала, чому не погоджувалася на пропозиції про зміну спортивного громадянства.

Успішна спортсменка, на рахунку якої ще й командне "срібло" і особисті "бронзи" ОІ, розповіла, що пропозиції з інших країн надходили до неї нечасто. Харлан зазначила, що не погодилися на це через свою принциповість, навіть незважаючи на не найкращі умови в рідній країні. Крім того, Ольга розповіла, що не змогла б боротися проти своїх, в разі такого переходу.

"Ось така я принципова. Хоча, давайте бути чесними, умови у нас не дуже. Комусь легко це зробити, він розуміє, що там буде краще. Я не з таких", — розповіла Харлан.

Відзначимо, днями пролунав скандал, пов’язаний зі зміною громадянства першої олімпійської чемпіонки з України Оксани Баюл, яка оголосила, що відмовляється від українського громадянства. Оксана відзначилася серією скандальних постів в Instagram, а на День незалежності України вона накинула на себе американський прапор.