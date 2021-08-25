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Українська олімпійська чемпіонка пояснила, чому відхиляла пропозиції з інших країн

Автор
М. Корнілов
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Автор
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Українська олімпійська чемпіонка пояснила, чому відхиляла пропозиції з інших країн Новина оновлена 25 серпня 2021, 14:12
Ольга Харлан

Ольга Харлан принципово не хоче міняти спортивне громадянство.

Українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Пекіна в командній шаблі, Ольга Харлан в інтерв’ю tribuna.ua повідала, чому не погоджувалася на пропозиції про зміну спортивного громадянства.

Успішна спортсменка, на рахунку якої ще й командне "срібло" і особисті "бронзи" ОІ, розповіла, що пропозиції з інших країн надходили до неї нечасто. Харлан зазначила, що не погодилися на це через свою принциповість, навіть незважаючи на не найкращі умови в рідній країні. Крім того, Ольга розповіла, що не змогла б боротися проти своїх, в разі такого переходу.

"Ось така я принципова. Хоча, давайте бути чесними, умови у нас не дуже. Комусь легко це зробити, він розуміє, що там буде краще. Я не з таких", — розповіла Харлан.

Відзначимо, днями пролунав скандал, пов’язаний зі зміною громадянства першої олімпійської чемпіонки з України Оксани Баюл, яка оголосила, що відмовляється від українського громадянства. Оксана відзначилася серією скандальних постів в Instagram, а на День незалежності України вона накинула на себе американський прапор.

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