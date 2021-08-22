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"Головою в бортик без мене": перша олімпійська чемпіонка України хоче позбутися громадянства

Автор
О. Волкова
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Автор
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"Головою в бортик без мене": перша олімпійська чемпіонка України хоче позбутися громадянства Новина оновлена 22 серпня 2021, 10:22
Оксана Баюл стала першою українкою, яка завоювала олімпійське золото

Оксана Баюл хоче отримати американське громадянство через 27 років життя в США

Легендарна фігуристка Оксана Баюл, яка принесла Україні першу золоту медаль на Олімпійських іграх в 1994 році, хоче позбутися українського громадянства.

Про це спортсменка, яка вже 27 років проживає в США, але весь цей час зберігала український паспорт, повідомила на своїй сторінці в Інстаграмм.

"Я роблю це. Я так схвильована. Пора, слава богу, за все спасибі. Я більше нічого нікому не доводжу, ні так ні, головою в бортик без мене. Конституція України говорить, що в Україні дозволено тільки одноосібне громадянство. Згідно з українським законодавством, якщо громадянин України набуває громадянство іншої держави, така особа, як і раніше визнається громадянином України лише в правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства", — написала Оксана Баюл, додавши в коментарях, що тепер хоче отримати американський паспорт.

Українці ж цю новину зв’язали з тим, що Оксану Баюл не покликали на святкування 30-го Дня Незалежності. Адже раніше фігуристка в соцмережах з сарказмом дякувала президентові Володимиру Зеленському, що він не запросив її на свято.

Відзначимо, що раніше Оксана Баюл не раз виступала за дружбу України з Росією, а також зізнавалася в симпатії до президента країни-агресора Володимира Путіна.

Нагадаємо, чеченський доброволець і екс-комбат добровольчого міжнародного батальйону ім. Джохара Дудаєва Адам Осмаєв став громадянином України і вчить українську мову.

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