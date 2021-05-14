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"Вчу прекрасну українську мову": переживший два покушения чеченский ветеран АТО получил гражданство Украины

"Вчу прекрасну українську мову": переживший два покушения чеченский ветеран АТО получил гражданство Украины
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф

Ветеран АТО на Донбассе, чеченский доброволец и экс-комбат добровольческого международного батальона им.Джохара Дудаева Адам Осмаев уже месяц как получил гражданство Украины.

Об этом сам Осмаев написал на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, 14 мая.

"Вот уже месяц, как я - гражданин Украины", - написал он и поблагодарил всех, кто способствовал в получении гражданства.

Адам Осмаев, по данным российской "Новой газеты" является выходцем из влиятельной чеченской семьи.

В 2007 году его, в то время проживающего и работающего в Москве, объявили подозреваемым в подготовке и организации теракта против главы Чечни Рамзана Кадырова. Его сначала арестовали, однако спустя несколько суток отпустили под подписку о невыезде, после чего Осмаев уехал в Великобританию.

В 2011 году он переехал в Одессу. В феврале 2012 года Осмаев был задержан в Одессе правоохранительными органами Украины по подозрению в совершении взрыва в одесской квартире, а также за подготовку покушения на Путина. Второго фигуранта этого дела Украина экстрадировала в РФ, где последний в 2013 году был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Вместе с тем, тогда Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рекомендовал Украине не выдавать Осмаева России, после чего Украина приостановили процесс экстрадиции. 19 ноября 2014 года после более 2 лет и 9 месяцев заключения он был освобожден из-под стражи.

После аннексии Крыма Россией и начала войны на Донбассе Осмаев вместе с супругой Аминой Окуевой служил в батальоне полиции "Киев-2".

В феврале 2015 года Осмаев стал новым командиром батальона имени Джохара Дудаева после гибели его комбата Исы Мунаева.

1 июня 2017 года в Киеве на Осмаева и Окуеву было совершено покушение. Нападавший мужчина, представившийся иностранным журналистом, загодя договорился с супругами о встрече.

"Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет Глок и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка", - сообщали тогда в полиции. У нападавшего при себе был обнаружен заграничный паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.

Позже в СМИ появилась информация о том, что пытавшийся убить Осмаева – киллер из Санкт-Петербурга Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу "Динго", который несколько лет назад убил попавшего в немилость к главе Чечни Рамзану Кадырову охранника. Нардеп Украины Игорь Мосийчук тогда заявлял, что речь идет о личном киллере Кадырова, который "тесно сотрудничал с российскими спецслужбами и занимался по миру ликвидацией врагов Путина и Кадырова".

Спустя неделю Осмаев вышел из больницы.

30 октября 2018 года автомобиль Осмаева и Окуевой был обстрелян неизвестным на железнодорожном переезде у пгт Глеваха (Киевская обл.). В результате этого нападения Окуева погибла, а Осмаев вновь был ранен. Киллер задержан не был.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Украина, Адам Осмаев, Гражданство, Получение.
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