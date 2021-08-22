Укр

"Головой в бортик без меня": первая олимпийская чемпионка Украины хочет лишиться гражданства

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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"Головой в бортик без меня": первая олимпийская чемпионка Украины хочет лишиться гражданства Новость обновлена 22 августа 2021, 11:06
Оксана Баюл стала первой украинкой, завоевавшей олимпийское золото

Оксана Баюл хочет получить американское гражданство спустя 27 лет жизни в США

Легендарная фигуристка Оксана Баюл, которая принесла Украине первую золотую медаль на Олимпийских играх в 1994 году, хочет лишиться украинского гражданства. 

Об этом спортсменка, которая уже 27 лет проживает в США, но все это время сохраняла украинский паспорт, сообщила на своей странице в Инстаграмм.

"Я делаю это. Я так взволнована. Пора, слава богу, за все спасибо. Я больше ничего никому не доказываю, нет так нет, головой в бортик без меня. Конституция Украины гласит, что в Украине разрешено только единоличное гражданство. Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", — написала Оксана Баюл, добавив в комментариях, что теперь хочет получить американский паспорт.

Украинцы же эту новость связали с тем, что Оксану Баюл не позвали на празднование 30-го Дня Независимости. Ведь ранее фигуристка в соцсетях с сарказмом благодарила президента Владимира Зеленского, что он не пригласил ее на праздник. 

Отметим, что ранее Оксана Баюл не раз выступала за дружбу Украины с Россией, а также признавалась в симпатии к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

Напомним, чеченский доброволец и экс-комбат добровольческого международного батальона им. Джохара Дудаева Адам Осмаев стал гражданином Украины и учит украинский язык.

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