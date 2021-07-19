"С***ываю из Украины, пока гражданство": киевлянин сжег на камеру поддельный паспорт (видео)

В Киеве 18 июля блогер публично сжег украинский паспорт и похвастался этим в соцсети.

Об этом стало известно с его страницы в Instaagram, где он и разместил видео со сжиганием документа, но потом удалил его.

Во время сжигания блогер говорит, что он палит документ, так как планирует уезжать из Украины.

"Якобы я с ** бую из Украины. Пока, гражданство", - говорит на видео Роман.

Немного позже молодой человек опубликовал еще одно видео, на котором извинился за свой поступок. Он не сумел объяснить цель сожжение паспорта и заявил, что документ был ненастоящим.

"Хочу попросить прощения у ребят-патриотов, которые считают этот поступок оскорбительным. Я это сделал не потому, что я не уважаю или не люблю Украину. Это моя родная страна, и я, конечно же, ее люблю. Я это сделал в принципе без всякой задней мысли или ссылки ", - говорит блогер, попавший в скандал.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Киеве пятеро молодых людей арендовали квартиру и разгромили ее для видео в ТикТоке.