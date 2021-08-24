Скандальна Баюл на День незалежності України одяглася в кольори американського прапора (фото)

Оксана Баюл опублікувала скандальне фото в Instagram.

Відома фігуристка, олімпійська чемпіонка Олімпіади-1994 Оксана Баюл, яка нещодавно заявила про зміну громадянства з українського на американське, на День незалежності України "порадувала" підписників фото в кольорах американського прапора.

На знімку, який Баюл опублікувала в своїх соціальних мережах, Оксана накинула на себе прапор США. Крім того, в коментарі під фото фігуристка трохи пофілософствувати.

"Якщо тебе не люблять — не випрошуй любов. Якщо тобі не вірять — не виправдовуйся. Якщо тебе не цінують — не доказуй", — написала Баюл на своїй сторінці в Instagram.

Оксана Баюл — перша українська олімпійська чемпіонка. На зимових іграх в Ліллехаммері спортсменка взяла перше і єдине "золото" України у фігурному катанні. Відразу ж після успіху українка вирушила в США і знаходиться там до сих пір. Зараз Баюл займається тим, що тренує юних фігуристів, а також розвиває власний бренд одягу.

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Відзначимо, напередодні Баюл заявила, що народилася "русскою", за Україну виграла "золото", а померти вона хоче американкою.