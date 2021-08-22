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Відмова від громадянства і суди проти України: хто така перша олімпійська чемпіонка Оксана Баюл (фото)

Автор
О. Волкова
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Відмова від громадянства і суди проти України: хто така перша олімпійська чемпіонка Оксана Баюл (фото) Новина оновлена 22 серпня 2021, 14:20
Оксана Баюл на Олімпіаді в Норвегії

"Телеграф" дізнався подробиці з життя першої олімпійської чемпіонки України Оксани Баюл, яка відмовляється бути громадянкою своєї країни

Сьогодні, 22 серпня, мережу сколихнула новина про те, що перша в історії незалежної України олімпійська чемпіонка з одиночного фігурного катання Оксана Баюл відмовляється від українського громадянства. Про це спортсменка, яка проживає в Штатах останні 27 років, написала на своїй сторінці в Інстаграмі, не пояснивши, чому вона хоче позбутися українського паспорта саме зараз — напередодні 30-ї річниці незалежності своєї рідної країни.

"Телеграф" з’ясував подробиці з життя легендарної фігуристки, яка і раніше потрапляла у скандали, в тому числі пов’язані з судовими позовами проти України.

Оксана Баюл на старті своєї кар’єри
Оксана Баюл на старті своєї кар’єри

Відомо, що життя 43-річної уродженки Дніпра Оксани Баюл було непростим: батько пішов з сім’ї, коли дівчинці було два роки, а в 13 вона втратила матір. Уже тоді українка професійно займалася фігурним катанням, і талановиту дівчинку, яка лишилася круглою сиротою, забрала до себе одеський тренер Галина Змієвська.

Через три роки, на Олімпіаді 1994 року в Норвегії, 16-річна Баюл завоювала перше в історії незалежної України золото. Під музику Чайковського вона виконала одну з кращих коротких програм в історії фігурного катання, і змогла перемогти незважаючи на те, що перед виступом на тренуванні серйозно пошкодила спину і гомілку, зіткнувшись з іншою фігуристкою.

Перше олімпійське золото для України
Перше олімпійське золото для України

Переїзд в Штати. Тріумф українки був настільки на слуху, що перший президент Леонід Кравчук навіть включив дівчинку до складу делегації в США в 1994 році. Втім, зі Штатів наша чемпіонка так і не повернулася, залишившись жити і тренуватися за океаном.

У новій країні в Баюл, про яку знімали телепередачі і фільми, почалися проблеми з алкоголем. Так, в 1997 році, будучи в стані алкогольного сп’яніння, вона влаштувала ДТП, за що отримала умовний термін. Тоді Оксана пройшла реабілітацію, але життя не налагодилося: дівчина навіть намагалася накласти на себе руки після розставання з коханим — фігуристом Іллею Куликом.

В Україну наша чемпіонка повернулася лише в 2010 році, щоправда, ненадовго. Оксана хотіла відкрити в рідній країні школи фігурного катання та розвивати спорт, проте через розбіжності з федерацією і колишніми тренерами кинула цю затію і повернулася в Америку.

Тяганина з Україною. У 2016 році прізвище Баюл знову спливло в українських новинах через скандал. Фігуристка подала позов до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії проти України, у якої хотіла відсудити $ 50 млн. Мовляв, рідна країна і кілька компанії порушили "принцип сумлінності і чесної ділової практики в рамках трудового договору, укладеного з Оксаною Баюл, і передачу прав на використання її імені, популярності та біографічної інформації непричетним третім особам". Дівчина також розірвала співпрацю з колишніми тренерами, звинувативши їх в тому, що вони наживалися на її імені. Втім, довести це не вдалося: американський суд став на сторону України і визнав вимоги громадянки безпідставними. Апеляція успіхом теж не увінчалася.

Оксана Баюл сьогодні. Легендарна українська фігуристка зараз воліє бути в тіні власної слави 1990-х, рідко дає інтерв’ю і намагається не поширюватися про особисте життя. Відомо, що вона одружена з американським бізнесменом Карло Фаріною, з яким виховує 6-річну доньку Софію.

З чоловіком і донькою
З чоловіком і донькою

Оксана продовжує тренувати юних фігуристів, а також розвиває власний бренд одягу.

Раніше ми повідомляли, що Оксана Баюл з сарказмом подякувала президенту Володимиру Зеленському за те, що той не запросив її на святкування 30-річчя незалежності України.

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