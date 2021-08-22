Отказ от гражданства и суды против Украины: кто такая первая олимпийская чемпионка Оксана Баюл (фото)

"Телеграф" разузнал подробности из жизни первой олимпийской чемпионки Украины Оксаны Баюл, которая отказывается быть гражданкой своей страны

Сегодня, 22 августа, сеть всколыхнула новость о том, что первая в истории независимой Украины олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Оксана Баюл отказывается от украинского гражданства. Об этом спортсменка, которая проживает в Штатах последние 27 лет, написала на своей странице в Инстаграме, не объяснив, почему она хочет лишиться украинского паспорта именно сейчас — накануне 30-й годовщины независимости своей родной страны.

"Телеграф" выяснил подробности из жизни легендарной фигуристки, которая и ранее попадала в скандалы, в том числе связанные с судебными тяжбами против Украины.

Оксана Баюл на старте своей карьеры

Известно, что жизнь 43-летней уроженки Днепра Оксаны Баюл была непростой: отец ушел из семьи, когда девочке было два года, а в 13 она потеряла мать. Уже тогда украинка профессионально занималась фигурным катанием, и талантливую девочку, оставшуюся круглой сиротой, забрала к себе одесский тренер Галина Змиевская.

Спустя три года, на Олимпиаде 1994 года в Норвегии, 16-летняя Баюл завоевала первое в истории независимой Украины золото. Под музыку Чайковского она выполнила одну из лучших коротких программ в истории фигурного катания, и смогла победить невзирая на то, что перед выступлением на тренировке серьезно повредила спину и голень, столкнувшись с другой фигуристкой.

Первое олимпийское золото для Украины

Переезд в Штаты. Триумф украинки был настолько на слуху, что первый президент Леонид Кравчук даже включил девочку в состав делегации в США в 1994 году. Впрочем, из Штатов наша чемпионка так и не вернулась, оставшись жить и тренироваться за океаном.

В новой стране у ставшей знаменитой Баюл, о которой снимали телепередачи и фильмы, начались проблемы с алкоголем. Так, в 1997 году, будучи в состоянии алкогольного опьянения, она устроила ДТП, за что получила условный срок. Тогда Оксана прошла реабилитацию, но жизнь не наладилась: девушка даже пыталась покончить с собой после расставания с возлюбленным — фигуристом Ильей Куликом.

В Украину наша чемпионка вернулась лишь в 2010 году, правда, ненадолго. Оксана хотела открыть в родной стране школы фигурного катания и развивать спорт, однако из-за разногласий с федерацией и бывшими тренерами бросила эту затею и вернулась в Америку.

Тяжба с Украиной. В 2016 году фамилия Баюл вновь всплыла в украинских новостях из-за скандала. Фигуристка подала иск в Окружной суд Центрального округа Калифорнии против Украины, у которой хотела отсудить $50 млн. Дескать, родная страна и несколько компании нарушили "принцип добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с Оксаной Баюл, и передачу прав на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам". Девушка также разорвала сотрудничество с прежними тренерами, обвинив их в том, что они наживались на ее имени. Впрочем, доказать это не удалось: американский суд стал на сторону Украины и признал требования гражданки безосновательными. Апелляция успехом тоже не увенчалась.

Оксана Баюл сегодня. Легендарная украинская фигуристка сейчас предпочитает быть в тени собственной славы 1990-х, редко дает интервью и старается не распространяться о личной жизни. Известно, что она замужем за американским бизнесменом Карло Фариной, с которым воспитывает 6-летнюю дочь Софию.

С мужем и дочерью

Оксана продолжает тренировать юных фигуристов, а также развивает собственный бренд одежды.

Ранее мы сообщали, что Оксана Баюл с сарказмом поблагодарила президента Владимира Зеленского за то, что тот не пригласил ее на празднование 30-летия независимости Украины.