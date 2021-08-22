Укр

Отказ от гражданства и суды против Украины: кто такая первая олимпийская чемпионка Оксана Баюл (фото)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
163
Отказ от гражданства и суды против Украины: кто такая первая олимпийская чемпионка Оксана Баюл (фото) Новость обновлена 22 августа 2021, 14:20
Оксана Баюл на Олимпиаде в Норвегии

"Телеграф" разузнал подробности из жизни первой олимпийской чемпионки Украины Оксаны Баюл, которая отказывается быть гражданкой своей страны

Сегодня, 22 августа, сеть всколыхнула новость о том, что первая в истории независимой Украины олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Оксана Баюл отказывается от украинского гражданства. Об этом спортсменка, которая проживает в Штатах последние 27 лет, написала на своей странице в Инстаграме, не объяснив, почему она хочет лишиться украинского паспорта именно сейчас — накануне 30-й годовщины независимости своей родной страны.

"Телеграф" выяснил подробности из жизни легендарной фигуристки, которая и ранее попадала в скандалы, в том числе связанные с судебными тяжбами против Украины. 

Оксана Баюл на старте своей карьеры
Оксана Баюл на старте своей карьеры

Известно, что жизнь 43-летней уроженки Днепра Оксаны Баюл была непростой: отец ушел из семьи, когда девочке было два года, а в 13 она потеряла мать. Уже тогда украинка профессионально занималась фигурным катанием, и талантливую девочку, оставшуюся круглой сиротой, забрала к себе одесский тренер Галина Змиевская. 

Спустя три года, на Олимпиаде 1994 года в Норвегии, 16-летняя Баюл завоевала первое в истории независимой Украины золото. Под музыку Чайковского она выполнила одну из лучших коротких программ в истории фигурного катания, и смогла победить невзирая на то, что перед выступлением на тренировке серьезно повредила спину и голень, столкнувшись с другой фигуристкой. 

Первое олимпийское золото для Украины
Первое олимпийское золото для Украины

Переезд в Штаты. Триумф украинки был настолько на слуху, что первый президент Леонид Кравчук даже включил девочку в состав делегации в США в 1994 году. Впрочем, из Штатов наша чемпионка так и не вернулась, оставшись жить и тренироваться за океаном.

В новой стране у ставшей знаменитой Баюл, о которой снимали телепередачи и фильмы, начались проблемы с алкоголем. Так, в 1997 году, будучи в состоянии алкогольного опьянения, она устроила ДТП, за что получила условный срок. Тогда Оксана прошла реабилитацию, но жизнь не наладилась: девушка даже пыталась покончить с собой после расставания с возлюбленным — фигуристом Ильей Куликом.

В Украину наша чемпионка вернулась лишь в 2010 году, правда, ненадолго. Оксана хотела открыть в родной стране школы фигурного катания и развивать спорт, однако из-за разногласий с федерацией и бывшими тренерами бросила эту затею и вернулась в Америку. 

Тяжба с Украиной. В 2016 году фамилия Баюл вновь всплыла в украинских новостях из-за скандала. Фигуристка подала иск в Окружной суд Центрального округа Калифорнии против Украины, у которой хотела отсудить $50 млн. Дескать, родная страна и несколько компании нарушили "принцип добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с Оксаной Баюл, и передачу прав на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам". Девушка также разорвала сотрудничество с прежними тренерами, обвинив их в том, что они наживались на ее имени. Впрочем, доказать это не удалось: американский суд стал на сторону Украины и признал требования гражданки безосновательными. Апелляция успехом тоже не увенчалась.

Оксана Баюл сегодня. Легендарная украинская фигуристка сейчас предпочитает быть в тени собственной славы 1990-х, редко дает интервью и старается не распространяться о личной жизни. Известно, что она замужем за американским бизнесменом Карло Фариной, с которым воспитывает 6-летнюю дочь Софию. 

С мужем и дочерью
С мужем и дочерью

Оксана продолжает тренировать юных фигуристов, а также развивает собственный бренд одежды.

Ранее мы сообщали, что Оксана Баюл с сарказмом поблагодарила президента Владимира Зеленского за то, что тот не пригласил ее на празднование 30-летия независимости Украины.

Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Политика
Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
Дата публикации
Категория
В Украину из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами (видео)
В Украину из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами (видео)
Дата публикации
Категория
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан