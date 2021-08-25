Украинская олимпийская чемпионка объяснила, почему отклоняла предложения из других стран

Ольга Харлан принципиально не хочет менять спортивное гражданство.

Украинская саблистка, олимпийская чемпионка Пекина в командной сабле, Ольга Харлан в интервью tribuna.ua поведала, почему не соглашалась на предложения о смене спортивного гражданства.

Успешная спортсменка, на счету которой еще и командное "серебро" и личные "бронзы" ОИ, рассказала, что предложения из других стран поступали к ней нечасто. Харлан отметила, что не согласились на это из-за своей принципиальности, даже несмотря на не лучшие условия в родной стране. Кроме того, Ольга поведала, что не смогла бы сражаться против своих, в случае такого перехода.

"Вот такая я принципиальная. Хотя, давайте быть честными, условия у нас не очень. Кому-то легко это сделать, он понимает, что там будет лучше. Я не из таких", — рассказала Харлан.

Отметим, на днях прогремел скандал, связанный со сменой гражданства первой олимпийской чемпионки из Украины Оксаны Баюл, которая объявила, что отказывается от украинского гражданства. Оксана отметилась серией скандальных постов в Instagram, а на День независимости Украины она накинула на себя американский флаг.