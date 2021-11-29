Стало известно имя победителя шоу "Танцы со звездами 2021"

Борьба за первое место была очень яркой и насыщенной.

Последнее воскресенье осени 2021 стало последним и для шоу "Танцы со звездами 2021". 28 ноября состоялся грандиозный, долгожданный суперфинал проекта, который посвятили Рождественским праздникам. Отметим, что решение организаторов отправить в полуфинал три пары не понравилось многим зрителям.

В суперфинале в борьбе за главный кубок сошлись актер Артур Логай, его коллега Константин Войтенко и олимпийская чемпионка Ольга Харлан.

Правила грандиозного финала: каждая из трех пар исполнит по три танца. Первый танец — задание от судей, второй — выбирали зрители на странице шоу в Инстаграм, и третий — это фристайл.

Чтобы выбрать победителя, организаторы шоу внимательно подсчитают все голоса, которые отдавали за каждую пару в течение недели, и те баллы, которые пары получат от судей. Более того, к этим балам прибавят те баллы, которые пары получили в полуфинале.

Балы пар в полуфинале "Танцев со звездами"

Судейская тройка несменных в сезоне 2021 членов жюри: Екатерина Кухар, Влад Яма и Макс Чмерковский, пополнилась судьей-джокером — народной любимицей, богиней ламината Лесей Никитюк.

Как прошел суперфинал шоу "Танцы со звездами"

Первыми на паркет вышла пара номер 5 — актер-самоучка Артур Логай и его партнерша Анна Карелина. Они исполнили танец-задание от самого строгого члена жюри — Екатерины Кухар, а именно Венский вальс, который пара исполняла в третьем эфире. Зрительский зал остался в восторге, провожая пару аплодисментами стоя, а судьи отдали паре 40 баллов.

После на паркете появилась олимпийская чемпионка Ольга Харлан и ее партнер Дмитрий Дикусар. Задание пара получила от Макса Чмерковского, который также решил перенести пару в третий эфир, снова станцевав танго. Пара получила много позитивных отзывов и свои первые 40 баллов.

И первым танцем нестандартной пары — Костянтина Войтенко и Роксоляны Маланчук, стало задание от главного судьи шоу Влада Ямы — станцевать медленный вальс. Это тот танец, который Костя и Роксоляна танцевали в первом эфире. Пара растрогала зрительский зал и судей и получила свои 40 баллов.

Во втором туре каждая пара исполнила танец от зрителей, которые выбирали их любимый номер на странице шоу в Инстаграм.

И снова первым на сцене появился "король поддержек" Артур Логай и его партнерша Анна Карелина. Зрители выбрали для них танец, во время которого пели его бабушка и дедушка, — контемп.

Главный конкурент Логая, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук также вышли на паркет с контемпом, ведь народные судьи решили, чтобы пары станцевали одинаковые танцы.

И вторым танцем пары Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар стала — самба-убийца, которую олимпийская чемпионка смогла "победить".

И третий этап — фристайл, во время которого финалистов будут поддерживать выбывшие участники.

Первым на паркете снова появился Артур Логай и Анна Карелина. Поддержать ребят решил участник, который проиграл Логаю битву за жизнь в четвертьфинале, — Дмитрий Каднай. В танце, который поставила Анна Карелина, хореограф объединила пять разный стилей, чтобы показать, чему Артур научился за время проекта.

Вторыми на паркет с последним танцем вышли Костя Войтенко и Роксоляна Маланчук, которым на помощь пришел Меловин со своим новым хитом, который он написал во время участия в шоу. Маланчук решила показать в танце историю Кости на проекте. Стоит отметить, что паре поставили две девятки.

И последними выступили Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, которых решила поддержать солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Своим танцем пара хочет показать свой путь на проекте — сквозь боль, травмы и болезни. Увы, но пара получила целых три девятки.

Кто победил в "Танцах со звездами 2021"

Турнирная таблица проекта до последнего держала в напряжении, ведь судьи ставили всем парам по 40 баллов. Но ситуация изменилась после третьего выступления каждой пары. Костя Войтенко получил свои первые в выпуске девятки, что опустило его ниже Артура Логая. И Оля Харлан оказалась внизу таблицы, получив наименьший бал за третий танец.

Балы пар в суперфинале "Танцев со звездами"

Перед объявлением результатов турнирная таблица выглядела так:

Балы пар за два выпуска

Итого, по результатам всех баллов победителями пятого обновленного сезона самого танцевального шоу в Украине "Танцы со звездами 2021" стала пара - Артур Логай и Анна Карелина.

Серебро "Танцев" досталось — Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар заняли второе место

А бронза - Костянтину Войтенко и Роксоляне Маланчук.

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук посели третье место

Напомним, что в обновленном сезоне проекта "Танцы со звездами" участвовали комики Иван Люленов и Александра Машлятина, которая заменила травмированную Анастасию Оруджеву, актер Алексей Суровцев, музыкант Фагот, певица Лида Ли, Джамала и Станислав Горуна, MELOVIN, Евгения Власова , Александра Зарицкая и Дмитрий Каднай.