Танцующая бабушка и выступление звезды сериала "Сваты": кто прошел в четвертьфинал шоу “Танцы со звездами”

Десятый эфир "Танцев со звездами" — семейный выпуск.

В воскресенье, 7 ноября, на телеканале "1+1" состоялся десятый выпуск самого танцевального шоу в Украине — "Танцы со звездами", во время которого определили четверку четвертьфиналистов.

Темой этого выпуска стал — Семейный вечер. Каждая пара исполнила по два танца, в одном из которых приняли участие родственники участников. Отметим, что жена и сыновья Артура Логая помогли "заработать" ему первые на проекте 30 баллов.

Судейский состав не изменился: Екатерина Кухар, Влад Яма и Максим Чмерковский продолжили оценивать мастерство каждого участника. Ведущей звездного балкона в очередной раз стала Маша Ефросинина.

Первыми на паркет вышло семейство актера Артура Логая — его жена Евгения и два сына — Герман и Лев.

Следом за своим главным конкурентом на паркете появился актер Константин Войтенко. Вместе со своей партнершей он исполнил венский вальс с поддержками.

Третий номер 10 эфира перенес зрителей на украинское сватанье. Бабушка солистки группы KAZKA Александры Зарицкой вышла на паркет со своей внучкой, чтобы помочь ей пройти дальше.

Главная конкурентка Александры — олимпийская чемпионка Ольга Харлан не смогла выйти на паркет вживую, поэтому со своим партнером они станцевали ча-ча-ча удаленно.

Пятым своим танцем удивлял вернувшийся на паркет после болезни Дмитрий Каднай. Музыкант исполнил свою давнюю мечту и вместе со своим отцом станцевали чарльстон.

После, на паркет снова вышла Александра Зарицкая. Артистка попыталась покорить "самбу-убийцу".

Свой второй танец, а именно быстрый квикстеп, Артур Логай пообещал станцевать без поддержек. И ему это удалось.

И снова удаленно станцевала Ольга Харлан со своей сестрой. После их выступления спортсменка сообщила, что они с Дмитрием Дикусаром получили негативные тесты и они пообещали успеть приехать на шоу к объявлению результатов.

Экзамен на бальника "пересдавал" после болезни Дмитрий Каднай. Вместе с Алиной Ли певец сумел покорить зал страстной румбой.

И завершил конкурсную программу Константин Войтенко, который своим танцем просил прощения у своей супруги Валентины. Актер пригласил жену станцевать с ним модерн, но она не танцевала с ним. Но на паркет все же пришла: примирение семьи состоялось.

Перед объявлением результатов зрительского голосования на главный паркет страны вышла участница, которую зрители хотят видеть в следующем сезоне "Танцев со звездами" — украинская актриса, звезда сериалов "Сваты", "Село на миллион" и "Будиночок на щастя" Анна Кошмал. Вместе с Александром Прохоровым артистка исполнила страстное танго.

Кто покинул проект "Танцы со звездами-2021"

По результатам суммирования баллов судей и зрительских голосов в зону риска попали пары — Костя Войтенко и Роксоляна Маланчук, Дмитрий Каднай и Алина Ли, а также Саша Зарицкая и Юра Мешков. Но в последний момент зрители спасли - Диму Кадная и Алину Ли

Две оставшиеся пары сразились в "танце за жизнь". Участники исполняли самбу-убийцу.

Саша Зарицкая и Костя Войтенко сразились в "танце за жизнь"

По решению судей проекта, в десятом эфире, за шаг до четвертьфинала, танцевальное шоу покинула пара — Алекандра Зарицкая и Юрий Мешков.

Напомним, что на прошлой неделе обновленный пятый сезон проекта "Танцы со звездами" покинули Евгения Власова и Макс Леонов. Ранее шоу уже покинули комики Иван Люленов и Александра Машлятина, актер Алексей Суровцев, музыкант Фагот, певица Лида Ли, Джамала и Станислав Горуна, а также MELOVIN и Лиза Русина.