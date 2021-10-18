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На две пары меньше: кто вылетел в седьмом эфире "Танцев со звездами" (фото и видео)

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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"Танцы со звездами-2021" - пятый сезон покинули еще две звезды Новость обновлена 18 октября 2021, 00:29
"Танцы со звездами-2021" - пятый сезон покинули еще две звезды

Участникам пришлось исполнить "танец за жизнь"

В это воскресенье, 17 октября, состоялся седьмой прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами-2021". В этом выпуске все звездные участники шоу потрясли и удивили своими номерами.

Максимальное количество баллов от судей получил Константин Войтенко, который посвятил номер своей жене Валентине, и Роксоляна Маланчук.

На втором месте оказались Дмитрий Каднай и Алина Ли, исполнившие контемп под песню покойного музыканта Кузьмы Скрябина "Спи собі сама". На последних двух местах оказались MELOVIN с партнершей Лизой Русиной, которые исполнили румбу, а также Джамала и Антон Нестерко, исполнившие зажигательный хип-хоп.

У Евгении Власовой был иммунитет из-за того, что ее партнер по танцам Макс Леонов не смог выйти с ней на паркет из-за травм в результате недавнего ДТП. Поэтому Власова автоматически проходит дальше.

Так, по результатам суммирования баллов судей и зрительских голосов в зону риска попали пары — Дмитрий Каднай и Алина Ли, Станислав Горуна и Даниэлла Преап, а также Джамала и Антон Нестерко. Последние и покинули пятый сезон проекта "Танцев".

Двум оставшимся парам пришлось состязаться в "танце за жизнь". Участникам пришлось исполнять ча-ча-ча под песню LAUD "У цю ніч".

Кто покинул проект "Танцы со звездами"

По решению судей проекта, в седьмом эфире танцевального шоу навсегда вылетает пара — Станислав Горуна и Даниэлла Преап. Дмитрий Каднай и Алина Ли проходят в проект дальше.

Напомним, что на прошлой неделе пятый сезон проекта "Танцы со звездами" покинула певица Лида Ли и танцор Алексей Базела. Также шоу уже покинули комики Иван Люленов и Александра Машлятина, которая заменила травмированную Настю Оруджеву, актер Алексей Суровцев и музыкант Фагот.

Теги:
#Шоу #Танцы со звездами #Джамала #Станислав Горуна
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