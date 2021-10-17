Укр

"Подняла на ноги": Власова рассказала, за что благодарна Ирине Билык

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Певица благодарна за поддержку коллеги в самый сложный период своей жизни Новость обновлена 17 октября 2021, 23:33
Певица благодарна за поддержку коллеги в самый сложный период своей жизни

Поддержать участницу танцевального проекта и спеть для нее решила сама Ирина Билык

На телеканале "1+1" продолжает идти прямой эфир популярного развлекательного шоу "Танцы со звездами". Своим выступлением впечатлили Дмитрий Каднай и его партнерша Алина Ли, которые станцевали контемп под песню покойного Кузьмы Скрябина "Спи собі сама".

На паркет вышла украинская певица Евгения Власова. Она исполнила танец с Александром Прохоровым, который заменил партнера Евгении Макса Леонова. Напомним, что танцор получил травмы после того, как попал в ДТП. В этом седьмом выпуске у Власовой иммунитет, поэтому за нее голосование не проходит.

Артистка ранее призналась, что никогда не болела раком, но проблемы со здоровьем у нее были не менее серьезные. Именно в этот тяжелый период ее поддержала коллега, народная артистка Украины Ирина Билык.

"Она весь шоу-бизнес подняла на ноги, чтобы какая-то помощь была у меня. Я к ней испытываю огромную человеческую любовь", — сказала Власова. Отметим, что танцевала звездная участница контемп под песню Билык "Я пливу".

Власова говорит слова благодарности Ирине Билык
Власова говорит слова благодарности Ирине Билык

Напомним, что на паркет ранее вышла пара — MELOVIN и Лиза Русина. Пара исполнила румбу и неожиданно получила хвалебные отзывы от танцовщицы Илоны Гвоздевой.

Теги:
#Шоу #Танцы со звездами #Евгения Власова
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