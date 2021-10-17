"Подняла на ноги": Власова рассказала, за что благодарна Ирине Билык

Поддержать участницу танцевального проекта и спеть для нее решила сама Ирина Билык

На телеканале "1+1" продолжает идти прямой эфир популярного развлекательного шоу "Танцы со звездами". Своим выступлением впечатлили Дмитрий Каднай и его партнерша Алина Ли, которые станцевали контемп под песню покойного Кузьмы Скрябина "Спи собі сама".

На паркет вышла украинская певица Евгения Власова. Она исполнила танец с Александром Прохоровым, который заменил партнера Евгении Макса Леонова. Напомним, что танцор получил травмы после того, как попал в ДТП. В этом седьмом выпуске у Власовой иммунитет, поэтому за нее голосование не проходит.

Артистка ранее призналась, что никогда не болела раком, но проблемы со здоровьем у нее были не менее серьезные. Именно в этот тяжелый период ее поддержала коллега, народная артистка Украины Ирина Билык.

"Она весь шоу-бизнес подняла на ноги, чтобы какая-то помощь была у меня. Я к ней испытываю огромную человеческую любовь", — сказала Власова. Отметим, что танцевала звездная участница контемп под песню Билык "Я пливу".

Власова говорит слова благодарности Ирине Билык

Напомним, что на паркет ранее вышла пара — MELOVIN и Лиза Русина. Пара исполнила румбу и неожиданно получила хвалебные отзывы от танцовщицы Илоны Гвоздевой.