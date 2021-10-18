На дві пари менше: хто вилетів в сьомому ефірі "Танців з зірками" (фото і відео)

Учасникам довелося виконати "танець за життя"

Цієї неділі, 17 жовтня, відбувся сьомий прямий ефір популярного шоу "Танці з зірками-2021". У цьому випуску всі зіркові учасники шоу потрясли і здивували своїми номерами.

Максимальна кількість балів від суддів отримав Костянтин Войтенко, який присвятив номер своїй дружині Валентині, і Роксоляна Маланчук.

На другому місці опинилися Дмитро Каднай і Аліна Лі, які виконали контемп під пісню покійного музиканта Кузьми Скрябіна "Спи собі сама". На останніх двох місцях опинилися MELOVIN з партнеркою Лізою Русиної, які виконали румбу, а також Джамала і Антон Нестерко, які виконали запальний хіп-хоп.

У Євгенії Власової був імунітет через те, що її партнер по танцях Макс Леонов не зміг вийти з нею на паркет через травми в результаті недавнього ДТП. Тому Власова автоматично проходить далі.

Так, в результаті підсумовування балів суддів і глядацьких голосів в зону ризику потрапили пари — Дмитро Каднай і Аліна Лі, Станіслав Горуна і Даніелла Преап, а також Джамала і Антон Нестерко. Останні і покинули п’ятий сезон проекту "Танців".

Двом парам, що залишилися, довелося змагатися в "танці за життя". Учасникам довелося виконувати ча-ча-ча під пісню LAUD "У цю ніч".

Хто покинув проект "Танці з зірками"

За рішенням суддів проекту, в сьомому ефірі танцювального шоу назавжди вилітає пара — Станіслав Горуна і Даніелла Преап. Дмитро Каднай і Аліна Лі проходять в проект далі.

Нагадаємо, що минулого тижня п’ятий сезон проекту "Танці з зірками" залишила співачка Ліда Лі і танцюрист Олексій Базель. Також шоу вже покинули коміки Іван Люленов і Олександра Машлятіна, яка замінила травмовану Настю Оруджеву, актор Олексій Суровцев і музикант Фагот.