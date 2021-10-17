Учасники "Танців з зірками" удостоїлися похвали від Ілони Гвоздьової

Хореограф несподівано з’явилася в новому випуску проекту

У неділю, 17 жовтня, проходить сьомий прямий ефір найпопулярнішого в Україні танцювального шоу. Для проекту "Танців з зірками" — це вже п’ятий оновлений сезон, в якому взяли участь зірки українського шоу-бізнесу, а також спорту.

Румба молодого виконавця MELOVIN і його партнерки Лізи Русіної дуже сподобалася суддям проекту, а також Ілоні Гвоздьовій, яка несподівано з’явилася в кадрі з ведучою Олею Поляковою на зоряному балконі.

"Це була вражаюча румба, краща чоловіча румба серед чоловіків учасників в цьому сезоні", — сказала Гвоздьова парі.

Відзначимо, що MELOVIN і Русіна станцювали під виконання ще одного кумира молоді — Артема Пивоварова, якого ведучий Юрій Горбунов запросив прийняти участь в проекті в наступному сезоні. Сам співак сказав, що ще подумає.

Раніше стало відомо, що на паркет 17 жовтня не вийде партнер Євгенії Власової — Макс Леонов. Танцюрист отримав травми після того, як потрапив в автомобільну аварію. Також вихід на паркет актора Артура Логая теж залишається під питанням. За день до прямого ефіру чоловік отримав травму ноги.