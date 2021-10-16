Учасник "Танців з зірками" Артур Логай травмував ногу за добу до ефіру

У 28-річного актора глибоке розсічення.

Популярний український актор і учасник шоу "Танці з зірками" Артур Логай травмував ногу всього за добу до нового ефіру, який повинен пройти вже цієї неділі. Хлопцеві наклали кілька швів.

Про це Логай повідомив в InstaStories.

"1:27. Я у мами танцюрист. Трохи більше доби до ефіру. Тепер ви знаєте, де я був минулої ночі", — написав актор.

Його партнерка по танцях Анна Кареліна зазначила, що у актора розсічення.

При цьому в своїх подальших "історіях" в соцмережі актор зазначив, що вийде на паркет в новому випуску, темою якого стануть "Українські хіти".

28-річний Артур Логай — український актор і співак. Найбільш відомий за серіалом "Моя улюблена Страшко". У 2021 році став учасником п’ятого сезону "Танців з зірками". Запрошена суддя цього сезону Ілона Гвоздьова вважає Артура Логая одним з головних претендентів на перемогу в шоу.