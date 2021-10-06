Ілона Гвоздьова назвала своїх фаворитів на "Танцях з зірками"

Гвоздьова впевнена, що пара Артура Логая і Анни Кареліної гідна бути в фіналі.

Українська танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, яка в останньому ефірі "Танців з зірками" обмінялася уїдливими коментарями з Катериною Кухар, назвала своїх фаворитів у новому сезоні шоу. На думку артистки, перемоги в цьому сезоні гідні відразу кілька пар.

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

"У мене з’явилися фаворити і не тільки за один ефір. Я цього не приховувала і не приховую. Мені шалено імпонує пара Артура Логая і Анни Кареліної. Мені здається, на сьогоднішній момент ця пара завдяки своїм постановкам, виконанню, образам дійсно гідна бути в фіналі. Мені дуже подобається пара Ольги Харлан і Дмитра Дікусара. Це така доросла, зважена, досвідчена, мудра гра на проекті. і мені дуже подобається, що вона як спортсменка дуже правильно проявляє себе в ролі учениці і танцівниці, робить це вона гідно ", — зазначає хореограф.

"Також я хочу відзначити, як би там не було з моїми минулими коментарями по квікстепу, Костю Войтенко, тому що я бачу в ньому перспективу, він геніальний актор. Його номер контемпорарі, який був там недавно, кілька ефірів тому, не залишив моє серце байдужим. Він його виконав настільки красиво, що я на емоціях від того номера чекала від нього і такого ж квікстепа. І ще я бачу в ньому потенціал. він прекрасно грає свою роль, у нього завжди дуже сюжетні номери. Але, можливо, мої вимоги до нього завищені, тому що він дійсно знає і подає надії. А той, хто сильний знає, що з нього і попит більший. він мені подобається, і мені подобається Олександра Зарицька, тому що мені здається, при всіх своїх нестандартних формах це чудова дівчинка. Вона кожен ефір сама собі кидає виклики і гідно їх виконує. Мені здається, ця пара гідна теж уваги і для багатьох глядачів, для багатьох жінок, дівчат вона стане відмінним мотивуючим прикладом, що танцю покірні будь віки, будь-яка нестандартна форма. Якщо душа і серце танцює, будь ласка", — говорить Ілона.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова перемогла в шоу "Танці з зірками" в 2018-му році, коли її партнером був гуморист Ігор Ласточкін. Пізніше вона брала участь в шоу разом з телеведучим Володимиром Остапчуком. У 2020-му танцювала на проекті з Дмитром Танковичем.