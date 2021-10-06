Илона Гвоздева назвала своих фаворитов на "Танцах со звездами"

Гвоздева уверена, что пара Артура Логая и Анны Карелиной достойна быть в финале.

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая в последнем эфире "Танцев со звездами" обменялась колкостями с Екатериной Кухар, назвала своих фаворитов в новом сезоне шоу. По мнению артистки, победы в этом сезоне достойны сразу несколько пар.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"У меня появились фавориты и не только за один эфир. Я этого не скрывала и не скрываю. Мне безумно импонирует пара Артура Логая и Анны Карелиной. Мне кажется, на сегодняшний момент эта пара благодаря своим постановкам, исполнению, образам действительно достойна быть в финале. Мне очень нравится пара Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара. Это такая взрослая, взвешенная, опытная, мудрая игра на проекте. И мне очень нравится, что она как спортсменка очень правильно проявляет себя в роли ученицы и танцовщицы, делает это она достойно", — отмечает хореограф.

"Также я хочу отметить, как бы то ни было с моими прошлыми комментариями по квикстепу, Костю Войтенко, потому что я вижу в нём перспективу, он гениальный актёр. Его номер контемпорари, который был там недавно, несколько эфиров назад, не оставил моё сердце равнодушным. Он его исполнил настолько красиво, что я на эмоциях от того номера ждала от него и такого же квикстепа. И ещё я вижу в нём потенциал. Он прекрасно играет свою роль, у него всегда очень сюжетные номера. Но, возможно, мои требования к нему завышены, потому что он действительно знает и подаёт надежды. А тот, кто сильный знает, что с него и спрос больше. Он мне нравится, и мне нравится Александра Зарицкая, потому что мне кажется, при всех своих нестандартных формах это замечательная девочка. Она каждый эфир сама себе бросает вызовы и достойно их выполняет. Мне кажется, эта пара достойна тоже внимания и для многих зрителей, для многих женщин, девушек она станет отличным мотивирующим примером, что танцу покорны любые возрасты, любая нестандартная форма. Если душа и сердце танцует, пожалуйста", — говорит Илона.

Напомним, что Илона Гвоздева победила в шоу "Танцы со звездами" в 2018-м году, когда ее партнером был юморист Игорь Ласточкин. Позднее она участвовала в шоу вместе с телеведущим Владимиром Остапчуком. В 2020-м танцевала на проекте с Дмитрием Танковичем.