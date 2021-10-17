Укр

Участники "Танцев со звездами" удостоились похвалы от Илоны Гвоздевой

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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MELOVIN и Лиза Русина исполнили румбу Новость обновлена 17 октября 2021, 22:16
MELOVIN и Лиза Русина исполнили румбу

Хореограф неожиданно появилась в новом выпуске проекта

В воскресенье, 17 октября, проходит седьмой прямой эфир самого популярного в Украине танцевального шоу. Для проекта "Танцев со звездами" — это уже пятый обновленный сезон, в котором приняли участие звезды украинского шоу-бизнеса, а также спорта.

Румба молодого исполнителя MELOVIN и его партнерши Лизы Русиной очень понравилась судьям проекта, а также Илоне Гвоздевой, которая неожиданно появилась в кадре с ведущей Олей Поляковой на звездном балконе.

"Это была впечатляющая румба, лучшая мужская румба среди мужчин участников в этом сезоне", — сказала Гвоздева паре.

Отметим, что MELOVIN и Русина станцевали под исполнение еще одного кумира молодежи — Артема Пивоварова, которого ведущий Юрий Горбунов пригласил участвовать в проекте в следующем сезоне. Сам певец сказал, что еще подумает.

Ранее стало известно, что на паркет 17 октября не выйдет партнер Евгении Власовой — Макс Леонов. Танцор получил травмы после того, как попал в автомобильную аварию. Также выход на паркет актера Артура Логая тоже остается под вопросом. За день до прямого эфира мужчина получил травму ноги.

Теги:
#Шоу #Танцы со звездами #MELOVIN #Илона Гвоздева
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