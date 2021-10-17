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"Підняла на ноги": Власова розповіла, за що вдячна Ірині Білик

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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Співачка вдячна за підтримку колеги в найскладніший період свого життя Новина оновлена 17 жовтня 2021, 23:47
Співачка вдячна за підтримку колеги в найскладніший період свого життя

Підтримати учасницю танцювального проекту і заспівати для неї вирішила сама Ірина Білик

На телеканалі "1+1" продовжує йти прямий ефір популярного розважального шоу "Танці з зірками". Своїм виступом вразили Дмитро Каднай і його партнерка Аліна Лі, які станцювали контемп під пісню покійного Кузьми Скрябіна "Спи собі сама".

На паркет вийшла українська співачка Євгенія Власова. Вона виконала танець з Олександром Прохоровим, який замінив партнера Євгенії Макса Леонова. Нагадаємо, що танцюрист отримав травми після того, як потрапив у ДТП. У цьому сьомому випуску у Власової імунітет, тому за неї голосування не проходить.

Артистка раніше зізналася, що ніколи не хворіла на рак, але проблеми зі здоров’ям у неї були не менш серйозні. Саме в цей важкий період її підтримала колега, народна артистка України Ірина Білик.

"Вона весь шоу-бізнес підняла на ноги, щоб якась допомога була у мене. Я до неї відчуваю величезну людську любов", — сказала Власова. Відзначимо, що танцювала зоряна учасниця контемп під пісню Білик "Я пливу".

Власова каже слова подяки Ірині Білик
Власова каже слова подяки Ірині Білик

Нагадаємо, що на паркет раніше вийшла пара — MELOVIN і Ліза Русина. Пара виконала румбу і несподівано отримала схвальні відгуки від танцівниці Ілони Гвоздьової.

Теги:
#Шоу #Танці з зірками #Євгенія Власова
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