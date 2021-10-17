"Підняла на ноги": Власова розповіла, за що вдячна Ірині Білик

Підтримати учасницю танцювального проекту і заспівати для неї вирішила сама Ірина Білик

На телеканалі "1+1" продовжує йти прямий ефір популярного розважального шоу "Танці з зірками". Своїм виступом вразили Дмитро Каднай і його партнерка Аліна Лі, які станцювали контемп під пісню покійного Кузьми Скрябіна "Спи собі сама".

На паркет вийшла українська співачка Євгенія Власова. Вона виконала танець з Олександром Прохоровим, який замінив партнера Євгенії Макса Леонова. Нагадаємо, що танцюрист отримав травми після того, як потрапив у ДТП. У цьому сьомому випуску у Власової імунітет, тому за неї голосування не проходить.

Артистка раніше зізналася, що ніколи не хворіла на рак, але проблеми зі здоров’ям у неї були не менш серйозні. Саме в цей важкий період її підтримала колега, народна артистка України Ірина Білик.

"Вона весь шоу-бізнес підняла на ноги, щоб якась допомога була у мене. Я до неї відчуваю величезну людську любов", — сказала Власова. Відзначимо, що танцювала зоряна учасниця контемп під пісню Білик "Я пливу".

Власова каже слова подяки Ірині Білик

Нагадаємо, що на паркет раніше вийшла пара — MELOVIN і Ліза Русина. Пара виконала румбу і несподівано отримала схвальні відгуки від танцівниці Ілони Гвоздьової.