Ольга Харлан о "Танцах со звездами": на паркете могу превращаться от веселой девочки до сексуальной Джей Ло

Украинская спортсменка Ольга Харлан, которую называют королевой сабли, раскрывает в "Танцах со звездами" новые грани своей личности

Ольга Харлан – олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта Украины. Сейчас украинская спортсменка принимает участие в популярном шоу "Танцы со звездами". "Телеграф" пообщался с саблисткой и узнал, зачем ей нужен этот проект и планирует ли она продолжить спортивную карьеру.

- Чего ожидали от участия в шоу "Танцы со звездами"?

- Ожидала новых эмоций и знакомств – это и получила (смеется. – Авт.). Хотелось погрузиться в другой мир, не мир спорта. Не стану говорить громко, что сейчас нахожусь в мире шоу-бизнеса, потому что на проекте присутствует еще один спортсмен. В любом случае, чувствую себя, как в своей тарелке.

- Предыдущие сезоны смотрели? Кто был вашим фаворитом?

- Конечно. Болела в прошлом сезоне за Юлю Санину, хотя мне очень нравилось, как танцует Санта (Димопулос, — ред.). Но больше поддерживала Юлю. Нравился ее прогресс, трансформация, то, как она развивалась в этом шоу. В предыдущем сезоне, конечно же, я поддерживала Аню Ризатдинову. Другие сезоны смотрела не так углубленно.

- Если сравнивать просмотр проекта в роли зрителя и участника: какие ваши наблюдения?

- В телеэкране все выглядит не так, как внутри. Потому что есть спецэффекты, ты наблюдаешь за всем со стороны. А вот когда уже видишь полную картинку, то впечатления интереснее. Телевидение – это какого-то рода бутафория, иногда что-то выглядит не так, как может показаться на экране. Но, как мне кажется, в этом и вся прелесть телевидения.

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- Ваша главная цель участия в проекте?

- Я пришла за тем, чтобы победить. Для меня проект – как соревнование. Я всю свою жизнь в соревнованиях и, конечно же, у меня есть спортивный азарт. Очень хотелось бы быть лучшей и в этом. Не могу сказать, что пришла за трансформацией – я все равно остаюсь собой, но очень бы хотелось попробовать себя в разных образах. Каждый танец – какая-то новая роль, которую нужно сыграть, при этом рассказать зрителям и судьям свою историю, а еще и показать технику. Мне это очень симпатизирует. Вне паркета я та же Оля, а на паркете – могу меняться от веселой девочки до сексуальной чуть ли не Дженнифер Лопес или Роуз из "Титаника".

- Из тех постановок, что уже сделали, какие запомнились больше всего?

- Каждый танец запоминается и просто врезается в мою память, как и подготовка, переживания. Конечно же, пока на первом месте – танго, которое мы подготовили для третьего эфира. Это был переломный момент для нас. После этой постановки прям вырвались, можно сказать, в лидеры. Было проделано очень много работы! Я горжусь нами и тем, что смогла освоить такое количество хореографии за четыре дня.

- Как много тренируетесь?

- Минимум три часа в день. Зависит от того, насколько готов номер, насколько уверенно я себя чувствую. Если нужно больше – то занимаемся больше. Когда ставим номер, с нами работают хореографы, все это занимает не меньше 5 часов. И одно дело, чтобы они поставили хореографию, другое – чтобы у меня получилось все красиво сделать (Смеется. — Авт.). Так что процесс очень волнительный и стрессовый. Я расслабляюсь только тогда, когда заканчивается эфир и мы остаемся в шоу. На следующий день отдыхаю. Во вторник – опять начинаю нервничать. Потому что новый танец, нужно учить все с чистого листа.

- А какие танцы хотели бы освоить?

- Мне бы очень хотелось станцевать румбу, да и всю латино-американскую программу изучить. Все зависит от того, насколько мы долго будем в шоу. Надеюсь, что нам удастся станцевать все десять танцев или, может быть, даже немножко больше.

Оглашение зрительских результатов – сплошной стресс

- Какие отношения складываются с другими звездными участниками? Как проявляется соперничество?

- На проекте конкуренция такая же, как на соревнованиях. Ты все равно уважаешь своего оппонента и остаешься человеком, не переходишь на личности. Так, по крайней мере, у меня. Я всегда уважаю своего оппонента и считаю, что должен победить сильнейший. На паркете мы выясняем: кто сильнее в технике и больше нравится зрителю. У нас дружеские отношения со всеми. Если кому-то что-то не понравилось в дневниках, то это не было сказано с какой-то злостью либо завистью. Это просто мнение, которое я высказываю. Может быть, у кого-то и были конфликты, но у меня пока что – все ок.

- Как складывается общение с партнером Дмитрием Дикусаром? Бывают ли споры и ссоры?

- С Димой у нас очень дружеские, теплые отношения. Не могу сказать, что с самого начала так было. Мы попросту не знали друг друга, только слышала о нем как об известном танцоре. Но не хотела делать выводы из информации, звучащей с экрана телевизора. Мне хотелось узнать его поближе как человека. И это удалось. Дима очень меня поддерживает, помогает, учит. Да, в каждом учебном процессе всегда есть разногласия. Особенно, когда накапливается усталость. В любом случае, я принимаю то, что он говорит. Критика есть, я могу что-то делать не так. Но я понимаю, что Дима в танцевальном процессе разбирается в миллион раз лучше меня, так что прислушиваюсь к нему как к преподавателю и тренеру. Следую всем указаниям, которые мне дает.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

- Дмитрий – строгий учитель?

- Да нет. Бывает, хвалит, бывает и строго относится, потому что я какое-то движение сделала нормально, а тут – ошибалась. И он не может понять, почему я так сделала. Правда, и я не могу понять, почему так сделала (Смеется. – Авт.). Он во мне видит танцовщицу, партнершу, которая может многое станцевать. Поэтому был уверен в том, что у нас получится танго. Хотя еще в субботу я думала: "Боже, у нас проблемы!" И говорила: "Если я это сделаю…". Но меня исправила Алена Шоптенко: "Оля, когда ты сделаешь…" И я поменяла свое отношение. А Дима с самого начала был уверен, что все будет окей. Да, тяжело, скорость, тяжелая хореография, но все равно получится. И так и вышло, потому что я ему доверилась.

Танец Ольги и Дмитрия на шестов эфире

- Ваша спортивная закалка помогает в тренировках?

- Да, конечно. Спортивное воспитание помогает в том плане, что через боль я могу продолжать работать. У меня ноги просто разбиты, все в мозолях… Но я понимаю, что назад пути нет, нужно бороться. Раз начала – продолжай.

- Как реагируете на слова, замечания и оценки судей? Кто из жюри вам импонирует?

- Я очень уважительно отношусь к нашим членам жюри и всегда прислушиваюсь к их мнению. Они лучше знают, видят со стороны и, вообще, не просто так там сидят (улыбается. – Авт.). Было бы глупо не прислушиваться, критиковать их слова. Конечно же, всегда хочется оценку выше. Но я принимаю их мнение. Дальнейшую работу никто не отменял. Для того, чтобы получить все десятки, нужно прыгнуть выше головы. К чему мы и стремимся в этом шоу. Мне очень импонируют комментарии Максима Чмерковского – очень искренние, в тему. Он понимает этот путь: прошел 17 сезонов американских "Танцев со звездами". О боги, 17 раз это пройти? Надо иметь закалку! К Кате Кухар я прислушиваюсь, она – прима-балерина, знает все нюансы и хочет сделать нас лучше. А Влад Яма – легенда, так что было бы глупо игнорировать его мнение.

Максим Чмерковский, Катерина Кухар и Влад Яма

- Что вы чувствуете, когда Юрий Горбунов объявляет тех, кто проходит дальше?

- О, это отдельна история! Для меня оглашение зрительских результатов – сплошной стресс. Когда мы станцевали номер, чуть-чуть выдохнули, а тут тебе говорят – "Спускаемся к оглашению". И я снова начинаю нервничать! Потому что зрительское голосование непредсказуемо, не знаешь, как аудитория воспримет твой танец. Вроде бы хорошо все пошло – но в конце может случиться что угодно. Я всегда переживаю, хотя Дима спокойно к этому относится. Я переживаю, даже когда мы выходим на шоу результатов во время генерального прогона. Автоматически начинаю нервничать.

- Повторяете про себя свое имя, пока называют пары?

- Ой, да, я никогда так не жду своего имени, как при оглашении зрительского голосования. В голове вертится: "Боже, всех называют! А нас – нет. Сколько осталось еще до зоны риска?" Это очень волнующе!

- Читаете комментарии зрителей в сети? Сталкиваетесь ли с хейтом?

- Слава Богу, мы можем, наверное, немного похвастаться с Димой – у нас мало хейта. Безумно благодарны зрителям, фанатам, болельщикам, которые смотрят и просто наслаждаются нашими танцами. Некоторые пишут что-то не очень приятное, но это маленькое число комментариев. В основном – хорошие, это очень льстит. Иногда бывают и какие-то необъективные замечания. Например, кто-то сказал, мол, я завистливая, судя по дневникам. Я думаю: "Странно, почему я завистливая? С чего вообще вдруг? (Смеется. – Авт.)". Как такового хейта нет. Да и критика имеет место быть. Сколько людей – столько мнений. Но слишком реагировать на это не стоит.

Ольга Харлан: "Мы с Димой можем похвастаться, у нас мало хейта"

- А ваши близкие, любимый – поддерживают или могут покритиковать?

- Меня все поддерживают и, конечно, для них я танцую лучше и красивее всех, да и вообще "сама гарна" (Улыбается. – Авт.). Голосуют активно. Миллионы тратят, наверное (Смеется – Авт.).

- Ваш любимый человек – итальянский спортсмен, фехтовальщик на саблях, олимпийский медалист Луиджи Самеле — приезжал к вам на эфир. Как он поддерживает?

- Сейчас он в Италии. Но всегда смотрит, правда, не все понимает. Например, дневники. Но главное, что понимает танец. Я ему объясняю, что у нас за постановка, какая тема вечера… Звоню сразу после танца и интересуюсь, как ему. И до этого отправляю фото или видео с тренировок, показываю костюмы… В общем, держу в курсе.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле

- Как давно вы вместе с Луиджи? Как складываются ваши отношения?

- Мы вместе уже чуть больше 3,5 лет. У нас в отношениях равноправие. И я очень это поддерживаю. Пока что мы живем на две страны. У меня проект, он – в Италии, начинает уже тренироваться. Все прекрасно! Он меня очень поддерживает. Конечно же, немножко ревнует, я это вижу, пару недомолвок было каких-то. Но мне кажется, что это из-за того, что он далеко и не знает полностью, как все происходит. Я прихожу домой очень уставшая, еле могу поговорить 10 минут, потому что уже "умираю", просто сплю на ходу. Но он понимает, что шоу требует времени и сил.

- Задумывались ли уже о создании семьи – замужестве, детях? Решили ли, в какой стране жить?

- Я не хочу торопить события. Мы просто живем сегодняшним днем. Понятно, что какие-то планы есть. Но пока так. Все хорошо. Мы никуда не спешим.

Помимо спорта есть другая жизнь – и она прекрасна

- У вас много наград, безусловно. После бронзовой медали на Олимпиаде в Токио вы говорили, что вам нужно время подумать касательно дальнейших планов. Будете продолжать свою спортивную карьеру? К чему стремитесь?

- Касательно спортивной карьеры я пока ничего не могу комментировать. Сейчас все мое время забирает шоу. Я дала себе время для того, чтобы заняться делом вне спорта и насладиться им сполна. Да, меня спрашивают: "А ты сейчас фехтуешь, тренируешься?" Нет, даже в зал не хожу сейчас, потому что у меня нет на это времени. Мой зал – репетиционная студия. Да и нет сил так много, очень устаю. По поводу дальнейшей спортивной карьеры – посмотрим. Проект закончится, я поеду в Италию, мы поживем немножко… А там, может и вернусь. Скорее всего вернусь в тренировочный зал, начну не спеша, ведь нужно тренироваться с желанием.

- Как пережить поражение? Ваш совет.

- Это нелегко. Не так, что на следующий день встал – и у тебя все хорошо. Меня это гложет по сей день. Да, понятно, что уже меньше, но все равно рана еще заживает. Но ты идешь дальше. Нужно понимать, что спорт не вечен, а жизнь должна продолжаться даже несмотря на то, что в какой-то момент была неудача. Помимо спорта есть другая жизнь – и она прекрасна. И не стоит тратить время на то, чтобы корить себя за проигрыш. Да, это обидно, досадно, ведь столько сил, времени и здоровья в это вложено, но нужно переступать через поражение и двигаться вперед.

Ольга Харлан призывает не тратить время на то, чтобы корить себя за проигрыш

- Как на спортсмена давят ожидания страны, болельщиков? Вроде бы и поддержка от всего народа, но если нет "золота" — на спортсмена катится волна возмущений. Вы, наверное, чувствовали такое на себе? Как с этим совладать?

- Да, чувствовала очень сильное давление, хотя, думаю, оно было непреднамеренным. Понимала, что от меня все ждут результата, так как у меня есть имя, на меня ставят прогнозы… Когда ты не уверен в своих силах, то такое ожидание очень влияет. Так было в моем случае. Потому что я понимала, что из-за пандемии не было достаточно тренировок и соревнований. Но у меня в Токио не было времени подумать о том, кто и что от меня ждет, ведь я и сама от себя ждала. А когда полтора года нет соревнований, то начинаешь задумываться: "А все ли так хорошо на самом деле?". Не знала, что и как выйдет. В любом случае, ситуация меня подкосила. Нужно с этим работать, это опыт. Иногда молодые, малоизвестные спортсмены "выстреливают", а потом оказывается, что они не готовы к большему вниманию. Нужно проживать такие периоды и не обращать внимание на повышенный интерес со стороны.

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- Расскажите немного о вашем виде спорта. Почему любите фехтование? Если бы вы обращались к юным спортсменам, что рассказали бы о фехтовании на саблях?

- Фехтование – очень интересный, необычный, красивый вид спорта. Но нелегкий и технически сложный. Техника отрабатывается годами! У нас очень интересная экипировка. Детям очень увлекательно, что есть своя собственная маска, например. Когда идешь с саблей в руках по улице – на тебя обращают внимание. А ты такой: "Да вот, я – фехтовальщица". Люди интересуются и удивляются.

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- И хотелось бы спросить вас о состоянии дел в нашей сфере спорта. Вы же видите всю внутреннюю кухню. Что улучшилось за последние годы, а с чем еще есть проблемы?

- Сейчас все меняется в лучшую сторону. Начали строиться комплексы и залы. Думаю, это будет продолжаться. Развитие спорта поднялось, и это радует. Мы привыкли к тому, что у нас нет условий. Поэтому когда они появляются – очень сильно удивляемся. Хочется уже приблизиться к тому моменту, когда у нас есть условия, было бы легче работать, а не выживать. У нас очень талантливые спортсмены. К сожалению, очень многие поменяли страну из-за того, что нет условий либо заработной платы. Необходимо больше внимания обращать на спорт, чтобы уменьшить утечку талантов в другие страны.

- Вы как-то отказались от предложения другой страны – России? (В 2012 году спортсменке предлагали сменить гражданство Украины на российское и выступать на соревнованиях под флагом РФ. – Авт.)

- Да, это было давно. Я отказалась из-за своей патриотической позиции. Я очень люблю свою команду и не смогла бы фехтовать против своей страны. Это не мое.

- И напоследок. Чем отличаются Ольга Харлан – спортсменка, и Ольга Харлан – танцовщица, любимая женщина, подруга…?

- Точно спортсменка Оля Харлан отличается от танцовщицы. Все очень удивляются, что я могу танцевать. Не прям умею, но могу (улыбается. – Авт.).И это приятно. Я и сама себя удивляю. Мне очень интересно развиваться в танцах, делать это максимально приближенно к профессиональному уровню. Я больше показываю себя с женственной стороны на этом проекте. Потому что все привыкли меня видеть в маске, костюме… А сейчас люди могут посмотреть на меня по-другому и увидеть все мои грани!