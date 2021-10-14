"Блин, любите жизнь": участник "Танцев со звездами" показал фото с места ДТП

Танцор призвал ценить жизнь

В четверг, 14 октября, танцор и участник пятого сезона популярного шоу "Танцы со звездами", которое выходит на телеканале "1+1", Макс Леонов попал в ДТП. Только недавно в СМИ разлетелась новость о смертельном происшествии на дороге в Сочи с участием российской телеведущей Ксении Собчак.

Фото с места аварии Леонов разместил у себя в Инстаграм-сториз.

"Ребят, сорри за шок-контент среди белого дня", — обратился танцор к своим подписчикам.

Макс Леонов поделился фото с места аварии

Мужчина сказал на видео, что пострадавших нет и призвал любить жизнь: "Это самое кайфовое, что у нас есть".

Макс Леонов родился в Запорожье в 1990 году. С детства увлекался бальными танцами. Двукратный вице-чемпион мира в латиноамериканской программе по версии IDSA и вице-чемпион Украины.

Макс Леонов занимается танцами с детства

В 2018 году хореограф впервые берет участие в украинской версии "Танцев со звездами" в паре с телеведущей Машей Ефросининой. В 2019 году вышел на паркет вместе с актрисой "95 квартала" Еленой Кравец. В прошлом году танцевал с певицей Сантой Димопулос. Пара одержала победу. В 2021 году Леонов принимает участие в "Танцах" с певицей Евгений Власовой.

В 2021 году Макс Леонов танцует в паре с Евгенией Власовой

Напомним, что в последнем прямом эфире с проекта "Танцы со звездами-2021" вылетела пара Лида Ли и Алексей Базела.