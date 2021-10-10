Укр

Собчак попала в смертельную аварию: первое видео с места ДТП

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Ксения Собчак попала в ДТП с погибшими, но сама не пострадала Новость обновлена 10 октября 2021, 13:52
Ксения Собчак попала в ДТП с погибшими, но сама не пострадала

Автомобиль с телеведущей попал в аварию в курортном городе

В субботу вечером, 9 октября, российская телеведущая Ксения Собчак, которая недавно испугала внешним видом в сети, попала в ДТП в Сочи.

Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

Утверждается, что в лобовую столкнулись VIP-такси марок Mercedes, в котором присутствовала Собчак, и Volkswagen, пассажирка которого умерла на месте.

Телеведущая же, как пишут в сети, не получила травм и сразу улетела из города.

Сам инцидент Ксения Собчак никак не комментирует, но у себя на официальной странице в Инстаграме 39-летняя звезда пару часов назад выложила пост со своими правилами счастливой жизни.

Скриншот последней публикации Ксении Собчак в Инстаграме
Скриншот последней публикации Ксении Собчак в Инстаграме

Сутки назад телеведущая разместила в сториз видео, на котором говорит с актером Игорем Верником.

Меньше 20 часов назад Собчак живо общалась с Игорем Верником
Меньше 20 часов назад Собчак живо общалась с Игорем Верником
Ксения Собчак в компании Игоря Верника на съемках
Ксения Собчак в компании Игоря Верника на съемках

Ранее "Телеграф" сообщал, что мэр города Яремче в Ивано-Франковской области устроил ДТП. По словам очевидцев, мужчина был пьяным. Также в ночь с 9 по 10 октября в Киевской области произошло тройное ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. Больше о ситуации читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#ДТП #Ксения Собчак #Сочи
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