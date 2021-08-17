"Фильтр слетел?": Собчак шокировала подписчиков "старушечьим" лицом

Ксения Собчак не заметила как на видео слетел фильтр и показала себя "во всей красе".

Российская телеведущая Ксения Собчак часто становится предметом обсуждения в сети из-за своей внешности. На этот раз она засветила глубокие морщины и пигментацию на лице.

Так ведущая выложила в свой Instagram "историю", на которой она отдыхает и общается со своими подписчиками. Однако в какой-то момент с телеведущей слетел фильтр и стало заметно, что лицо ведущей подвержено сильной пигментации. Также были заметны довольно глубокие морщины. Контраст между лицом Собчак в фильтре и без был довольно разителен.

Вот так Собчак выглядит с фильтрами:

С фильтром у ведущей гладкая ровная кожа

А вот так без:

На лице видны пигментная пятна и морщины

В сети стали активно обсуждать натуральную внешность Собчак. Так, Telegram-канал YOBAJUR, опубликовал ее фото с подписью "Фильтр слетел?" и спровоцировал жаркие дискуссии в комментариях. "А че вы хотели, Ксюше давненько не 20-ть", "Меня больше количество пигментных пятен смутило", — отметили пользователи.

Отметим, что ранее Собчак оконфузилась с нарядом на музыкальной премии. Ведущей посоветовали спрятать грудь.