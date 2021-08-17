"Фільтр злетів?": Собчак шокувала дописувачів "старечим" обличчям
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Ксенія Собчак не помітила як на відео злетів фільтр і показала себе "у всій красі".
Російська телеведуча Ксенія Собчак часто стає предметом обговорення в мережі через свою зовнішність. На цей раз вона засвітила глибокі зморшки і пігментацію на обличчі.
Так провідна виклала в свій Instagram "історію", на якій вона відпочиває і спілкується зі своїми дописувачами. Однак в якийсь момент з телеведучої злетів фільтр і стало помітно, що обличчя ведучої має сильну пігментацію. Також були помітні досить глибокі зморшки. Контраст між обличчям Собчак в фільтрі і без був доволі сильний.
Ось так Собчак виглядає з фільтрами:
А ось так без:
У мережі стали активно обговорювати натуральну зовнішність Собчак. Так, Telegram-канал YOBAJUR, опублікував її фото з підписом "Фільтр злетів?" і спровокував запеклі дискусії в коментарях. "А чого ви хотіли, Ксюші давненько не 20-ть", "Мене більше кількість пігментних плям збентежила", — відзначили користувачі.
Відзначимо, що раніше Собчак осоромилася з нарядом на музичній премії. Ведучій порадили заховати груди.
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