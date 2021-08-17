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"Фільтр злетів?": Собчак шокувала дописувачів "старечим" обличчям

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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"Фільтр злетів?": Собчак шокувала дописувачів "старечим" обличчям Новина оновлена 17 серпня 2021, 15:18
На обличчі у Собчак помітна сильна пігментація

Ксенія Собчак не помітила як на відео злетів фільтр і показала себе "у всій красі".

Російська телеведуча Ксенія Собчак часто стає предметом обговорення в мережі через свою зовнішність. На цей раз вона засвітила глибокі зморшки і пігментацію на обличчі.

Так провідна виклала в свій Instagram "історію", на якій вона відпочиває і спілкується зі своїми дописувачами. Однак в якийсь момент з телеведучої злетів фільтр і стало помітно, що обличчя ведучої має сильну пігментацію. Також були помітні досить глибокі зморшки. Контраст між обличчям Собчак в фільтрі і без був доволі сильний.

Ось так Собчак виглядає з фільтрами:

З фільтром у ведучої гладка рівна шкіра
З фільтром у ведучої гладка рівна шкіра

А ось так без:

На обличчі видно пігментна плями і зморшки
На обличчі видно пігментна плями і зморшки

У мережі стали активно обговорювати натуральну зовнішність Собчак. Так, Telegram-канал YOBAJUR, опублікував її фото з підписом "Фільтр злетів?" і спровокував запеклі дискусії в коментарях. "А чого ви хотіли, Ксюші давненько не 20-ть", "Мене більше кількість пігментних плям збентежила", — відзначили користувачі.

Відзначимо, що раніше Собчак осоромилася з нарядом на музичній премії. Ведучій порадили заховати груди.

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