"Фільтр злетів?": Собчак шокувала дописувачів "старечим" обличчям

Ксенія Собчак не помітила як на відео злетів фільтр і показала себе "у всій красі".

Російська телеведуча Ксенія Собчак часто стає предметом обговорення в мережі через свою зовнішність. На цей раз вона засвітила глибокі зморшки і пігментацію на обличчі.

Так провідна виклала в свій Instagram "історію", на якій вона відпочиває і спілкується зі своїми дописувачами. Однак в якийсь момент з телеведучої злетів фільтр і стало помітно, що обличчя ведучої має сильну пігментацію. Також були помітні досить глибокі зморшки. Контраст між обличчям Собчак в фільтрі і без був доволі сильний.

Ось так Собчак виглядає з фільтрами:

З фільтром у ведучої гладка рівна шкіра

А ось так без:

На обличчі видно пігментна плями і зморшки

У мережі стали активно обговорювати натуральну зовнішність Собчак. Так, Telegram-канал YOBAJUR, опублікував її фото з підписом "Фільтр злетів?" і спровокував запеклі дискусії в коментарях. "А чого ви хотіли, Ксюші давненько не 20-ть", "Мене більше кількість пігментних плям збентежила", — відзначили користувачі.

Відзначимо, що раніше Собчак осоромилася з нарядом на музичній премії. Ведучій порадили заховати груди.