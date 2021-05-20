"Похудела и помолодела": преображение Ксении Собчак поразило сеть (фото)

39-летняя российская телеведущая и блогер Ксения Собчак, которая не оставила без внимания "писанину Путина с ручкой", похвасталась тонкой талией и стройными ногами.
В Инстаграме журналист продемонстрировала стильный образ.
На фото Собчак позирует перед камерой в укороченных брюках и облегающем черном топе.
Стоит отметить, что последние фото телеведущей пугают ее подписчиков.
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Некоторые обвинили Ксению в фотошопе и оставили нелестные высказывания по поводу ее внешности.
Но были и те, кто положительно оценил ее преображение.
Ранее на День святого Валентина Ксения Собчак нарвалась на критику из-за своей пятой точки.