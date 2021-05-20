"Похудела и помолодела": преображение Ксении Собчак поразило сеть (фото)

39-летняя российская телеведущая и блогер Ксения Собчак, которая не оставила без внимания "писанину Путина с ручкой", похвасталась тонкой талией и стройными ногами.

В Инстаграме журналист продемонстрировала стильный образ.

На фото Собчак позирует перед камерой в укороченных брюках и облегающем черном топе.

Стоит отметить, что последние фото телеведущей пугают ее подписчиков.

View this post on Instagram A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

View this post on Instagram A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Некоторые обвинили Ксению в фотошопе и оставили нелестные высказывания по поводу ее внешности.

Но были и те, кто положительно оценил ее преображение.

Ранее на День святого Валентина Ксения Собчак нарвалась на критику из-за своей пятой точки.