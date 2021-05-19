Российские пропагандисты повеселили "сенсацией" о поведении Путина (видео)

Сегодня едва ли не все российские СМИ выпустили "срочную" новость о президенте РФ Владимире Путине. Лидер страны-агрессора на своем совещании в промежутках собственного выступления... много писал ручкой.

Путин на совещании по посланию очень много писал. Прямо на своей речи. pic.twitter.com/zOimYcNyo0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 19, 2021

Комментаторы с иронией нарекли новость "сенсацией", удивляясь, зачем Путин записывает свои же слова. Некоторые шутили, что президент пишет тайное послание и запустили интернет-мемы с выдуманными новостями-”сенсациями” в духе "Путин покашлял".

Известный в РФ оппозиционный журналист Ксения Собчак в своем Телеграмм-канале также не оставила "новость" без внимания.

"Срочно! Путин много писал. Ручкой", - с иронией написала Собчак.

Напомним, провластные российские журналисты делают такие новости о Владимире Путине не впервые. Не раз Сеть облетали новости о брошенной в гневе ручке, а недавно СМИ опубликовали историю о том, как Путин на совещании "героически" поймал карандаш, который едва ли не укатился со стола.

Ранее мы сообщали, что еще одна страна НАТО присоединилась к дипломатическому бойкоту Путина.