Еще одна страна НАТО присоединилась к дипломатическому бойкоту Путина

Северная Македония вслед за другими странами НАТО объявила персоной нон грата российского дипломата.

Об этом со ссылкой на Bloomberg пишут "РИА Новости".

Покинуть государство дипломат должен в течение недели: отсчет стартовал 14 мая.

Отметим, что в посольстве России в Скопье заявили, что за высылкой их сотрудника последует ответный шаг, который сейчас продумывают.

Стоит напомним, что Македония - отнюдь не первое европейское государство, которое отправило россиянина домой. Только в апреле на этот шаг пошли Польша, Украина, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Румыния и Болгария.

Напомним, Россия не сможет реализовать проект поставок природного газа в Европу по газопроводу "Северный поток – 2", если продолжит свою агрессивную политику, в том числе и давление на Украину. Такое мнение выразил дипломат Валерий Чалый.