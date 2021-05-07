Путина могут заставить забыть о "Северном потоке 2": дипломат указал на настроения в Европе

Россия не сможет реализовать проект поставок природного газа в Европу по газопроводу "Северный поток – 2", если продолжит свою агрессивную политику, в том числе и давление на Украину.

Такое мнение выразил дипломат, экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, 6 мая, вечером.

"Я не думаю, что этот вопрос закрыт, хотя там 96% трубы уже построено. Кроме трубы, еще нужно обеспечить поставки газа по европейским правилам. Это может быть только при условии, если изменится ситуация с российскими атаками на Украину", - сказал дипломат.

По его словам, агрессивная политика Кремля уже начала давать свои плоды, и страны Европы начинают менять свое отношение к РФ и ее проектам.

"Если они будут продолжать дальше в таком же духе, они могут забыть о "Северном потоке-2", сейчас быстро начало меняться мнение в самих европейских странах. Визит Блинкена, общение с министром Маасом, в Лондоне на G7, — он четко обозначил позиции", — сказал Чалый.

Дипломат отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин пытается разделить Европу и ЕС должен понять, что получение каких-то средств в ближайшее время может создать для него огромные проблемы потом, когда Россия начнет их разделять и управлять этой трубой.

"И тут вопрос не только в "Северном потоке-2", вопрос, насколько Россия сейчас разделяет Европу, как Путин пытается там играть через коррумпированных политиков, мы ведь их видим – занимает какие-то позиции в Европе, а потом вдруг становится во главе энергетической компании. И с этим европейцы готовы бороться", — сказал Чалый.

Как сообщалось, по состоянию на 1 апреля 2021 года строительство "Северного потока 2" было завершено на 95%. Российская государственная компания "Газпром" пытается достроить его своими финансами, так как из-за наложенных США санкций его подрядчик из Швейцарии остановил работу.

При этом 4 мая строительство газопровода "Северный поток-2" приостановили из-за иска организации по охране природы из Германии.