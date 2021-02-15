"Подкачать бы надо, а потом выставлять": сеть возмутило видеопоздравление Ксении Собчак с днем влюбленных

Российская телеведущая Ксения Собчак в последнее время зачастила "радовать" сеть своими выходками.

14 февраля в день всех влюбленных на своей странице в Инстаграм она опубликовала свое поздравление с праздником. И вышло оно довольно-таки ироничным.

"Валентинка всем вам" - подписала короткий ролик Ксения, на котором она, сидя на скульптуре в виде античной вазы, пыталась уложить свою попу в виде сердечка.

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Подписчики не оценили тонкий юмор телеведущей и в комментариях напомнили ей о правилах приличия и о ее возрасте.

"Ксюха, борись с комплексами", "Подкачать бы надо, а потом выставлять!", "Каков интеллект, такие и поздравления", "Бабушка молодец, раскрепощëнная, несмотря на возраст, совершенно не стесняется своего тела", "в 40 лет такое поведение здесь нужна консультация специалиста и не одного", "Даже Бузова до такого не додумалась" - пишут в комментариях.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ксения Собчак потроллила бывшую жену Тимати Алену Шишкову.