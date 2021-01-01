Собчак потроллила бывшую жену Тимати на праздничном фото

Мать российского популярного исполнителя Тимати (Тимур Юнусов) Симона выложила в своем Instagram фото, где внучка Алиса и ее мать Алена Шишкова празднуют Новый год. На фото также присутствует известный российский артист Филипп Киркоров.

Фото сразу же облетело интернет и собрало множество комментариев.

А известная российская журналистка и политик Ксения Собчак в своем Телеграмм-канале "Кровавая барыня" потроллила бывшую жену Тимати, написав, что "Все мы сегодня выглядим чуть иначе, чем на привычных селфи. Но ладно, 1 января же".

Напомним, что российская модель Анастасия Шишкова родила дочь Алису в 2014 году. Отцом девочки стал рэпер Тимати. После рождения ребенка пара рассталась, но сохранили хорошие отношения ради дочери. Тимоти и его мать Симона много времени проводят с шестилетней Алисой.

Ранее "Телеграф" писал, что Филипп Киркоров сделал очень неожиданное предложение своему коллеге и близкому другу Николаю Баскову.