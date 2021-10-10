Жив только наполовину: в каком состоянии виновник ДТП с маршруткой под Киевом

У мужчины, протаранившего маршрутку, открытая черепно-мозговая травма

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и маршрутного такси, произошедшее в ночь с 9 на 10 октября под Киевом, обрастает новыми событиями.

О том, как чувствуют себя пострадавшие, в особенности виновник аварии, сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Прежде было известно, что после столкновения автомобилей на Броварской трассе было госпитализировано несколько участников ДТП. При этом о летальных случаях информации не поступало.

Не сообщается об умерших и сейчас, однако водитель Volkswagen, который и влетел в маршрутку, заставив ту перевернуться посреди трассы, находится в реанимации. На данный момент его жизнь поддерживается с помощью аппарата вентиляции легких. У мужчины диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Помимо этого, в больнице остается еще трое госпитализированный участников ночного ДТП. Еще трое, получив необходимую медицинскую помощь, уже отправились по домам.

Напомним, что авария произошла неподалеку поселка Быковня Киевской области. Кроме маршрутного такси и Volkswagen в столкновении также пострадал и автомобиль Toyota. Впрочем, последнему досталось меньше всего — автомобиль слегка был задет перевернувшимся автобусом. Сама же маршрутка от удара умудрилась не только вылететь на "встречку", но и протаранила одну из опор рекламного щита.

Авария произошла в темное время суток

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее ДТП с переворотом автомобиля произошло на Закарпатье. К сожалению, водитель грузовика скончался на месте.