Страшное ДТП на Закарпатье: фура перевернулась на дороге, водитель погиб на месте (фото)

Водитель грузовика не справился с управлением

В среду, 6 октября, на Закарпатье неподалеку от города Хуст произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области, инцидент случился на трассе "Мукачево – Рогатин — Львов".

В аварии пострадал лишь один автомобиль — грузовик марки MAN, за рулем которого находился 58-летний мужчина, уроженец Львовщины. К сожалению, от полученных во время ДТП травм водитель скончался на месте.

На месте работала бригада 14-й пожарно-спасательной части г. Хуст

По словам очевидцев, в какой-то момент мужчина попросту потерял контроль над управлением автомобиля, после чего слетал в кювет. Вне дорожного полотна грузовик несколько раз перекинулся, пока не был "остановлен" небольшой посадкой из деревьев.

Грузовик перевернулся, вылетев в кювет

Для того, чтобы добраться до водителя, спасателям пришлось выбивать лобовое стекло машины. К сожалению, все усилия медиков из экстренной медпомощи были тщетны — ранения оказались несовместимы с жизнью.

Реанимационные действия не смогли помочь водителю

Известно, что мужчина двигался по направлению из Мукачево к Рахову на момент аварии. Сейчас правоохранители занимаются восстановлением всех деталей, которые привели к трагедии.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 6 октября в Киеве произошло ДТП, в котором чудом обошлось без жертв. Очевидцы утверждают, что пьяный водитель гнал со скоростью более 150 км/час. К слову, пассажиром авто якобы оказался сотрудник СБУ.